С орденом Октябрьской Революции в сердце

Живет в селе Изобильном города Алушты ветеран Коммунистической партии, Ветеран труда Виктор Иванович Миронов. Его судьба – судьба настоящего советского человека.
Родился Володя 31 октября 1936 года в Краснодарском крае на хуторе Яблуновка в простой крестьянской семье. В 1944 году по переселению переехал с матерью в Крым, в село Изобильное. Окончил вечернюю школу, получил среднее образование. По направлению окончил Симферопольское училище, получил специальность — счетовод-бухгалтер колхозного производства. Стал работать счетоводом в Изобильненском отделении. В 1956 году отделение было передано совхозу-заводу «Алушта». Виктор стал работать в совхозе, пройдя путь от рабочего садово-виноградарской бригады до агронома. Занимался селекционной работой в прививочном комплексе.
С детства ему привили любовь к труду, к работе на земле. Виктор Иванович за 35 лет трудового стажа внес весомый вклад в развитие садоводства и виноградарства Алуштинского региона.
За добросовестный труд бригадир-коммунист был удостоен высоких правительственных наград: орденов Октябрьской Революции (в 1973 году) и «Знак Почета», медалей «Ветеран труда» и двух медалей ВДНХ (выставки достижений народного хозяйства) — бронзовой и серебряной, участником которой он был неоднократно.
Сегодня ветеран находится на заслуженном отдыхе.
Виктор Иванович прошел, как и все советские граждане, школу воспитания: в пионерской дружине, в комсомоле, а с 1965 года — в рядах Коммунистической партии, которой он верен до настоящего времени. Его партстаж — 55 лет.
Односельчане высоко оценили его честность, работоспособность, компетентность, принципиальность, оказав ему доверие, избирая в течение двадцати лет депутатом Изобильненского сельского совета.
Виктор Иванович — настоящий примерный семьянин. Со своей будущей женой Виктор познакомился еще в школе: он, ученик 7 класса, пионервожатый 5 класса, где училась пионерка Аня. В 1956 году они создали молодую семью. Со своей женой Анной Александровной в мире и согласии они живут уже 64 года. Воспитали сына и дочь в уважении к родным людям. Есть у дружной семьи внуки, правнуки и даже один праправнук.
Сегодня, когда и здоровье дает сбои, и ковид усложняет привычный жизненный уклад, к ним на помощь спешат дети и внуки.
Наша страна вправе гордиться настоящими советскими людьми такими, как Виктор Иванович. Его жизнь — яркий пример для подрастающего поколения, пример того, как надо трудиться, как любить родной край, окружающих и близких, как Родину любить.
Статью подготовила А. Н. Шавель (по материалам С. И. Чернова,
секретаря Изобильненского
ПО КПРФ)