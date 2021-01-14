Новый дворец Пенсионного фонда за счет пенсионеров!

Мы снова становимся свидетелями разбазаривания народных, кровно заработанных денег. На сайте Госзакупок появилась заявка на строительство четырехэтажного здания для Пенсионного фонда в городе Джанкое. Сумма ошеломляет – 133 млн. рублей.
Бюджет ПФ формируется 100 % за счет народных отчислений с каждого заработанного рубля. И вместо того, чтобы направлять эти средства пенсионерам, ПФ тратит их на себя, обеспечивая себя комфортом за счет пенсионеров и трудящихся.
Как много говорилось о нехватке денег, когда приостановили индексацию пенсий. Еще больше вешали лапши на уши, когда «Единая Россия» голосовала за поднятие пенсионного возраста и тем самым ограбив каждого работающего человека практически на миллион рублей. А «предпенсионное поколение» вообще лишив возможности дожить до пенсии.
В такое тяжелое время, особенно для незащищенных групп населения, к которым относятся и пенсионеры, строительство дворца за 133 миллиона рублей, является преступлением!
Эти средства можно было направить на дополнительные выплаты, которых так не хватает пенсионерам, стоящим перед дилеммой, что купить на копейки, оставшиеся после оплаты ЖКХ, – еду или лекарства?
Теперь тридцать три тысячи пенсионеров Джанкойского района, смогут любоваться на новое здание Пенсионного фонда, построенное за их счет, куда они будут вынуждены ходить и просить милостыню в виде социальных доплат.
Это наглядный пример капиталистического, морального перекоса, когда чиновники для себя возводят дворцы, а для детей клепают низкосортные модульные конструкции, называя их детскими садами.
Необходимо избавиться от паразитической прокладки в виде Пенсионного фонда и вернуть сбор пенсионных средств в государственный бюджет. А в настоящий момент, для экономии средств, разместить пенсионный фонд в модульном сооружении, как говорится, дешево и сердито! Если медики и дети могут ютиться в модульных коробках, то почему бы и другим не воспользоваться этим современным изобретением.
Лично у меня складывается впечатление, что как всегда, мнение людей никого не интересует. Главное – это «освоение» бюджета. А старики и так проживут.
Сергей Богатыренко,
глава фракции КПРФ в Госсовете Крыма