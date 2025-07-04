Пропал ребенок, куда обращаться

В случае, если Ваш ребенок не вернулся ночевать домой, отсутствует более часа и самостоятельно установить его местонахождение не представляется возможным, незамедлительно обращайтесь в полицию. Не нужно ждать, пока пройдет трое суток с момента пропажи. Не теряйте времени - обращайтесь в ближайшее отделение полиции (можно позвонить по телефонам 112, 02).
Заявление об исчезновении ребенка в дежурной части любого отдела полиции обязаны принять незамедлительно. Прием сообщений ведется круглосуточно.
Отсутствие у вас детской фотографии, небольшой промежуток времени после пропажи ребенка, его исчезновение или проживание на территории, обслуживаемой другим ОВД, не может являться основанием к отказу в приеме заявления. Если сотрудники не принимают заявление, то обращайтесь к вышестоящему руководству отдела полиции либо в органы прокуратуры.
Сотрудникам полиции вы должны рассказать о внешности ребенка, где, когда и при каких обстоятельствах он пропал, его интересах, круге общения. Если ребенок потерялся в лесу или возле водоема, оповестите местное подразделение МЧС.
Если ребенок пропал на транспорте - сообщите о нём дежурному вокзала, автостанции, сотруднику линейного ОВД на транспорте.
Если ребенок пропал в ограниченном помещении, кричите как можно громче, чтобы ребенок вас услышал.
Если ребенок пропал в общественных местах - на вокзалах, стадионах, зоопарках, в торговых центрах и т.д. немедленно обратитесь к менеджерам, в службу информации или охраны, попросите объявить по громкой связи о его розыске. Требуйте проверять всех детей подходящего возраста на выходах.
Не обращение или несвоевременное обращение родителей (законных представителей) в органы полиции за розыском ребенка может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя