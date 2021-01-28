С Днём Республики Крым!

30 лет назад состоялся первый в СССР референдум, на котором Крым вышел из состава Украины. Так началась затяжная история возвращение Республики в состав России.
Первые шаги
Отправной точкой отсчета развития Крыма как отдельной республики принято считать 18 октября 1921 года. В этот день Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаил Калинин и Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин) подписали в Кремле декрет «Об Автономной Крымской Советской Социалистической Республике», в которую вошли и ранее существовавшие округа: Джанкойский, Феодосийский, Керченский, Евпаторийский, Севастопольский, Симферопольский и Ялтинский. Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика просуществовала до 25 июня 1946 года — тогда Верховный Совет СССР утвердил одним постановлением упразднение Чечено-Ингушской АССР и преобразовании Крымской АССР в Крымскую область, которая 26 апреля 1954 года была передана в состав Украинской ССР.
Это было спорное решение, нарушающее не только устав ООН, но и действующие на то время законы СССР — простое волюнтаристское решение Хрущева, подкрепленное только указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года и не учитывающее волеизъявление народа. Незаконность подобного решения выражалась в следующем: статья 18 действовавшей на тот момент Конституции СССР четко указывала на то, что территория республик не могла быть изменена без их согласия. Таковые согласия были оформлены со стороны обеих республик в виде постановлений Президиумов их Верховных Советов. Отдельно отметим, что статья 33 Конституции РСФСР, содержавшая перечень полномочий Президиума Верховного Совета РСФСР, не предписывала каких-либо полномочий по изменению границ РСФСР. Кроме того, изменение территории республик не входило в полномочия Президиума Верховного Совета СССР (ст. 49 Конституции СССР) — данный вопрос находился в ведении Верховного Совета (ст. 14, 31). Но, помимо этого, основным и решающим основанием является право народа на самоопределение — главенствующая и первичная причина, по которой уважается право на самоопределение. Первая статья ООН предоставляет такое право, и оно считается выше законов любой страны, в том числе и СССР. Таким образом повторим — присоединение Крыма к Украинской ССР было абсолютно незаконным.
Закон что дышло…
Продолжая тему законности, напомним, что 20 января 1991 года в Крыму прошел первый в истории СССР народный референдум. Основанием для его проведения стали два документа: «Временное Положение о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области» и «Декларация о государственном и правовом статусе Крыма» от 12 ноября 1990 года. В общекрымском референдуме приняли участие 81,3 % имеющих право голоса жителей полуострова, включая г. Севастополь. На вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора» положительно ответили 1 343 855 (93,26 %) крымчан. 12 февраля 1991 г. ВС УССР принял закон Украинской ССР «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». Таким образом, УССР признала сам референдум и его результаты, но перевернула смысл, самовольно сделав Крымскую АССР своей составной частью, что противоречило всем законам и положениям. Через четыре месяца соответствующие изменения были внесены в конституцию УССР 1978 года, и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР уже официально.
Постановление Верховного Совета СССР № 2013–1 от 7 марта 1991 г. отменило Указ Президиума ВС СССР от 30.06.1945 г. «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и Крымская АССР, восстановленная по итогам общекрымского референдума 20.01.1991 г., юридически должна находиться в составе РСФСР (Российской Федерации). Это лишний раз подтверждает, что законно Украина ни одного дня Крымом не владела! Крымский референдум 1991 года был проведен с согласия УССР и СССР по всем действующим законам и правилам. К тому же в это время готовился новый союзный договор СССР, где наравне с Союзными республиками должны были выступать и Автономные — все в рамках законодательства СССР. Но все это не помешало украинским функционерам проигнорировать выбор крымчан и впредь.
Отметим, что грабительское отношение к Крыму только росло. Достаточно вспомнить о том, что Севастополь вообще имел особый административный статус и остался под юрисдикцией РСФСР, несмотря на передачу в 1954 г. Крымской области в состав Украинской ССР. Последующим Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 09.07.1993 № 5359–1 «О статусе города Севастополя» подтвержден российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года. Помимо всего, Украина украла у народа Крыма и государственный суверенитет в нарушение принципов международного права, узурпировав и нагло упразднив КрАССР в 1994 г. без всякого референдума и народного волеизъявления простым решением Верховного Совета Украины.
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Роман Молотов