Где аптека, где больница?

«Согласно Программе развития здравоохранения Республики Крым на 2018–2020 гг. медицинские и фармацевтические организации, в частности, больницы и аптеки к выполнению (этой) программы не привлекаются! Как это может быть? Как писал Булгаков: «Разруха в головах».
В ст. 7 Приоритет охраны здоровья детей (ФЗ от 21. 11. 2011г. № 323-ФЗ) расписано все, казалось бы, что необходимо для здоровья детей, а вот в Алупкинской городской больнице еще до 2014 года умудрились приватизировать детский корпус больницы, продали его.
Это же какую логику надо иметь?
Видимо, те кто, это сделал, решили, что в Алупке население будет уменьшаться и детей не будет, лечить никого не надо будет, детский корпус не понадобится? И это несмотря на то, что в законе РФ от 2011 года есть ст. 10 Доступность и качество медицинской помощи. Более того, в этой статье есть пункт 7) Транспортная доступность медицинских организаций для всех групп населения.
Да, что там дети, «наиболее оберегаемая и защищенная часть населения», все население города Алупки теперь не может пользоваться Алупкинской городской больницей, поскольку ее перепрофилировали в поликлинику.
Стационар закрыли, пищеблок ликвидировали и в нем поставили рентгеновский аппарат. Законом предусмотрено, что закрытие и сокращение медицинских учреждений в населенных пунктах возможно при соблюдении определенных процедур, в том числе после проведения общественных слушаний.
Но я не припоминаю, чтобы такие слушания проводились, когда Алупкинскую больницу в поликлинику превращали. Также при Украине в Алупкинской городской больнице был аптечный пункт <…>.
Сергей Валерьевич Аксенов дал поручение убрать все частные аптеки с территории государственных и коммунальных стационаров.
Частный аптечный пункт убрали, но государственный взамен так и не открыли. Я обратился в антимонопольную службу Республики Крым с просьбой разъяснить, соответствует ли это поручение законодательству, но получил невразумительный ответ.
По крайней мере Министерство здравоохранения Республики Крым обнадежило меня письмом, что планируется открытие аптечного пункта в Алупкинской больнице в 2016 году.
Однако, сейчас уже 2021 году, помещение аптечного пункта пустует».