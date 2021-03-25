Единственный референдум СССР

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором жители огромной страны однозначно высказались за сохранение ее территориальной целостности. Казалось, народ сделал свой выбор, однако, власти решили все по-своему.
Ход конем
Специальный всесоюзный референдум, на котором граждане Советского Союза проголосовали за сохранение СССР, прошел ровно 30 лет назад. Тогда людям казалось, что отдают свои голоса именно за это важное решение, но в действительности все оказалось намного сложнее. Проигнорировав плебисцит, власти предали народ и распустили Союз, завуалировав свои действия многоступенчатой ложью. Большинство голосов, а именно 76 % или 112 млн граждан проголосовали «за». Вот только за что? Многие люди так и не поняли, что фактически проголосовали не за сохранение, а за разрушение страны.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо отметить, что команда, возглавляемая Михаилом Горбачевым, провозгласила программу политических и социально-экономических преобразований, которые сразу проявились в остром государственном кризисе. Уже начиная с 1986 года в СССР начали вспыхивать жестокие конфликты на почве межнациональной розни. Вместе с этим начали стремительно набирать обороты, возникшие словно на ровном месте, националистические движения в Прибалтийских странах. С ноября 1988 по июль 1989-го Эстонская, Литовская, Латвийская ССР последовательно объявили о своем суверенитете, а вскоре к ним присоединились Азербайджанская и Грузинская ССР. На фоне этого большинство советских граждан достаточно неадекватно оценили происходящие процессы – они не восприняли всерьез высокую угрозу конфликтов, разгоревшихся на периферии, и не поняли, что это ведет к скорому развалу СССР, казавшегося незыблемым. Прецеденты выхода из состава Советского государства отсутствовали, как и прописанные по этому случаю юридические процедуры. Граждане ожидали того, что в стране будет наведен порядок и ситуация нормализуется.
На IV съезде народных депутатов 24 декабря 1990 года неожиданно на голосование поставили вопросы о необходимости сохранения СССР как единого государства, социалистического строя и советской власти. Депутаты приняли решение о федерации равноправных суверенных республик. После этого Михаил Горбачев потребовал, чтобы съезд вынес вопрос о сохранении СССР на всесоюзный референдум. Но нужно было ввести народ в заблуждение, чтобы протолкнуть свое решение.
Поэтому, официальная формулировка единственного вопроса референдума была такой: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». И варианты ответа: «да» или «нет». Может показаться, что все просто, но только на первый взгляд.
Вопрос лукав
Некоторые сохранившиеся оценки данного документа показывают, насколько противоречиво его восприняли в обществе антисоветски настроенных демократических элементов. По словам народного депутата СССР Галины Старовойтовой, это было «нагромождение противоречивых и даже взаимоисключающих понятий».
«Вопрос лукав, рассчитан на то, что
люди не сумеют разобраться. Это не один,
а минимум шесть вопросов», — Мальва
Ланда, известная правозащитница того
времени, член Московской Хельсинской
группы
И либералам, и демократам казалось, что эту путаницу специально организовали коммунисты, чтобы скрыть в размытых формулировках грядущие «непопулярные и антинародные действия», направленные на подавление свободомыслия и возвращение назад к брежневским застойным временам. Они оказались правы в одном — эти формулировки действительно маскировали непопулярные и антинародные действия, но не по возвращению в застойное прошлое, а по внедрению процесса раздела страны.
Если здраво рассуждать, за что предлагалось проголосовать гражданам СССР, за его сохранение, а может за новую форму государственного устройства — перерожденную федерацию? Как воспринимать в этом контексте фразу из бюллетеня: «федерацию… суверенных республик», по сути объединение отдельных государств? Фактически люди голосовали за сохранение СССР на фоне «парада суверенитетов».
Девять советских республик провели референдум, а шесть (Молдавская, Армянская, Грузинская, Латвийская, Литовская и Эстонская) — откровенно занялись саботажничеством. Кроме того, формулировки тоже различались. К примеру, в Казахской ССР вопрос звучал так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» В украинский бюллетень был добавлен вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?» Примечательно, что в обоих случаях новое государство называлось Союз Суверенных Государств (ССГ). Совпадение? Не думаю.
От перемен к переделу
С приходом Михаила Горбачева к власти (с 1985 года он Генсек ЦК КПСС) был поднят вопрос о реорганизации СССР. Изначально посыл делался в сторону изменений в Конституции, позволивших бы перестроить жизнь в стране «на демократических началах». Начало беспорядков и «парада суверенитетов» привело к парадоксальной ситуации: вместо того, чтобы приостановить «демократические» преобразования, навести порядок и установить законность в стране, власти приняли решение о форсировании реформ.
Верховный Совет СССР в декабре 1990 года в целом одобрил проект, предложенный Михаилом Горбачевым, о новом Союзном договоре, который был должен заменить действовавший с 1922 года документ, объединяющий союзные республики в единое государство. Фактически в начинающихся условиях развала страны первым президентом СССР было принято решение о «разборке» и «пересборке» государства на принципиально новом основании.
Примечательно, что проект Союзного договора, дорабатываемый в середине 1991 года, многократно обсуждался Горбачевым с республиканскими руководителями и крепнущими национальными элитами на многочисленных встречах и совещаниях. Окончательная редакция Договора о Союзе Суверенных Государств (как в казахских и украинских бюллетенях) была опубликована в газете «Правда» 15 августа 1991 года:
«Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное устройство, систему органов власти и управления»
Подчеркиваем — государств! Господа, маски сброшены! Фактически в ведении новоиспеченных государств передавались вопросы формирования правоохранительной системы, собственной армии, они могли самостоятельно выступать на внешнеполитической арене по целому ряду вопросов. И где же тут союзные республики? Они канули в Лету. Таким образом, Союз Суверенных Государств явился цивилизованным вариантом «супружеского развода».
Спрашивается, а что же референдум? Он прекрасно сочетался с концепцией процессов, проходящих в разваливавшейся стране. Для справки — проект нового Союзного договора получил одобрение в декабре 1990 года, а 17 марта провели всесоюзный референдум «о сохранении СССР» с крайне расплывчатым определением. Спустя четыре дня Верховный Совет СССР выпустил постановление, в котором было записано: «За сохранение Союза Советских Социалистических Республик высказались… 76 % голосовавших. Таким образом, получила поддержку позиция по вопросу о сохранении Союза ССР на основе демократических преобразований». Казус, да и только! Но это еще не все: «…государственным органам Союза ССР и республик (следует) руководствоваться решением народа <…> в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик». Президенту СССР на этом основании рекомендуется «энергичнее вести дело к завершению работы над новым Союзным договором, с тем чтобы подписать его в кратчайшие сроки». Исходя из подобных формулировок новый Союзный договор и странное образование ССГ, на основе нехитрых манипуляций с референдумом 1991 года получили легитимный статус. <...>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Роман Молотов
Подпишись и читай полностью
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.