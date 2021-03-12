Рабочие руки не пригодились

Наша экономика несмотря на оптимистичные прогнозы властей продолжает стагнировать. Бодрые цифры в отчетах чиновников уже ни на кого не производят впечатление – люди прекрасно понимают, что все не радужно, глядя на неуклонно ползущие вверх цены в магазинах. На этом фоне сокращение сотрудников на предприятии звучит еще одним тревожным сигналом, говорящим о том, что положение дел становится все хуже.
Что-то не чисто
«Все началось с того, что, после размещения в Интернете поста о массовых сокращениях на АО «Титановые инвестиции» в г. Армянске со мной связался человек, родственники которого работают на предприятии МУП «Экоград» (г. Евпатория), сообщивший, что там так же есть опасность сокращения сотрудников, — рассказал нам депутат Госсовета РК Илья Донченко. — Я связался с представителями этого трудового коллектива и получил соответствующие материалы по этому вопросу».
Не вдаваясь в подробности, разъясним ситуацию: с января этого года евпаторийский МУП «Экоград» лишился подряда по одному из основных видов деятельности — вывоз твердых коммунальных отходов. Несмотря на то, что предприятие занимало первые места по всему Крыму, как одно из лучших. В конце 2020 года прошел тендер, в результате которого другое предприятие Сакского района предложило более низкую цену за вывоз ТКО, соответственно, выиграв конкурс. С тех пор все и началось.
По словам сотрудников «Экограда», предложенная победителем цена ниже себестоимости, что делает вывоз отходов нерентабельным. Победившая компания обслуживает порядка 9 районов. Возможно, из-за этого себестоимость работ может значительно колебаться, что позволило ей выставить усредненную и более выгодную цену.
Кому мы нужны?
Перед новогодними праздниками сотрудников МУП «Экоград» уведомили, что больше вывозом ТКО они заниматься не будут, взамен предложив аналогичную временную работу на транспорте компании, выигравшей тендер. Часть сотрудников согласилась на работу в новогодние каникулы, но за этот период им не выплатили зарплату. Искать справедливости для работников предприятия стал депутат от КПРФ Илья Донченко. Он связался с представителями руководства МУП «Экоград» и договорился об организации встречи с трудовым коллективом.
«Поначалу руководство предприятия пошло мне навстречу, но после публикации в сети Интернет информации о запланированной встрече, оно пошло на попятную. Полагаю, что на него надавило руководство города, и на следующий день я получил письмо с просьбой перенести встречу с трудовым коллективом на более поздний срок, в связи с тем, что «вопрос МУП «Экограда» решается на уровне Совета министров», — уточнил депутат. — Считаю, что это была попытка просто тянуть время и «замолчать» ситуацию. Поэтому, я напрямую договорился с трудовым коллективом МУП «Экоград» о встрече в городском комитете нашей партии. В этом мне помогла депутат Евпаторийского городского совета КПРФ Оксана Таранина. Она также в курсе ситуации и присутствовала на встрече».
Напомним, что в начале февраля трудовой коллектив уже обращался к главе горадминистрации с просьбой провести встречу и разъяснить ситуацию с дальнейшим положением сотрудников и судьбой МУП «Экоград». Это обращение осталось без ответа. Очень странно, ведь Евпаторийская администрация является учредителем МУП, и она в первую очередь должна быть заинтересована в его сохранении и развитии.
За судьбу людей и справедливость стали бороться коммунисты. Были направлены соответствующие депутатские обращения в Совет министров и главе администрации города Евпатории, с просьбой провести встречу с коллективом. После этого администрация города уверила депутата, что 11 марта проведет встречу с сотрудниками МУП «Экоград».<...>
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Роман Молотов
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