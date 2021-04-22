Проверка по обращению граждан

Народный контроль КПРФ совместно с депутатом Симферопольского горсовета Василием Саенко провел проверку по обращению жителя Симферополя.
«К нам поступило обращение от гражданина, который жаловался на недобросовестное выполнение своих обязанностей МУП «Киевский Жилсервис». На основании этого нами была организована и проведена общественная проверка в рамках Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», — рассказал руководитель общественного проекта «Народный контроль КПРФ» Иван Берсеньев.
Проблема с управляющей компанией у жильца многоквартирного дома возникла из-за того, что компания отказалась заменить проржавевший полотенцесушитель в ванной комнате.
«С учетом того, что данный полотенцесушитель является частью инженерной системы теплоснабжения дома, не имеет запорных арматур, каких-либо переключателей, поэтому входит в состав общедомового имущества, которое должно ремонтироваться за счет оплаты услуг за содержание и ремонт общедомового имущества, так называемая квартплата, — пояснил Берсеньев. — МУП утверждает, что собственник квартиры должен приобрести самостоятельно полотенцесушитель, и только тогда они смогут его заменить. В данном случае, это прямое нарушение постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. N 290 «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», также постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и нарушение постановления Правительства об оказании услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества от 13.08.2006 N 491».
Лилия Косса, фото автора