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пятница, 23 февраля 2024 г.

Поздравление Геннадия Зюганова

 Дорогие товарищи! Друзья!

Мои соотечественники!

Поздравляю вас со 106-й годовщиной создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота! В этот торжественный день мы чтим тех, кто своим неустанным служением и подвигом ковал нашу Великую Победу. Кто крепил обороноспособность и безопасность страны. Тех, кто и сегодня на фронте и в тылу обеспечивает мощь и боевую готовность наших Вооруженных Сил!

Рожденная революцией Красная Армия прошла славный путь.  Впитав лучшие традиции русского воинства, в первых же сражениях с интервентами она завоевала звание «несокрушимой и легендарной». В те грозные годы сформировалась целая плеяда талантливых полководцев и командиров. Это доблестные сыны трудового народа – С.М. Буденный и К.Е. Ворошилов, М.В. Фрунзе и В.И. Чапаев, О. Дундич и А.Я. Пархоменко, Н.А. Щорс и С.Г. Лазо. Подвиг красноармейцев, героев Каховки и Перекопа, Волочаевки и Спасска увековечен в стихах и песнях. Их самоотверженность и верность Советской Родине вдохновляла воинов на новые свершения в боях на Халхин-Голе и у озера Хасан.

Грозным испытанием для советского народа стала Великая Отечественная война. Наши воины во главе с Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным громили фашистскую нечисть на земле, в небесах и на море. Имена Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского и И.С. Конева, И.Х. Баграмяна и А.И. Антонова, Р.Я. Малиновского и И.Д. Черняховского, других полководцев Победы овеяны немеркнущей славой.

Давно смолк гром орудий и пушек той Великой войны, и мы надеялись, что злодеяния нацизма навсегда ушли в прошлое. Однако сегодня новоявленные фашисты, наследники бандеровских полицаев и карателей, подстрекаемые империалистическим Западом, развязали войну против русского мира, кровавую бойню на братской Украине. И вновь наша доблестная Армия вынуждена отстаивать свободу и независимость любимой Родины. На просторах Новороссии теперь уже славные внуки героев Великой Отечественной войны мужественно громят последователей палачей Бандеры и Шухевича.

 Алое Знамя Победы гордо реет над освобожденными Мариуполем, Артёмовском и Марьинкой. В рядах добровольцев, борющихся за сохранение единства и независимости нашей Великой Родины немало коммунистов и комсомольцев. 

Низкий поклон вам за доблестное служение Отчизне, за самоотверженное выполнение своего воинского и гражданского долга.

Поздравляю нашу славную победоносную Армию со знаменательной датой!

Желаю всем бойцам, принимающим участие в Специальной военной операции, а также несущим службу на страже Великой России, крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед!

 

С праздником, товарищи!

С Днём рождения Красной Армии!

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов