Поздравление Геннадия Зюганова

Дорогие товарищи! Друзья!
Мои соотечественники!
Рожденная революцией Красная
Армия прошла славный путь. Впитав лучшие традиции русского воинства, в
первых же сражениях с интервентами она завоевала звание «несокрушимой и легендарной». В те грозные
годы сформировалась целая плеяда талантливых полководцев и командиров. Это
доблестные сыны трудового народа – С.М. Буденный и К.Е. Ворошилов, М.В. Фрунзе и В.И. Чапаев, О. Дундич и
А.Я. Пархоменко, Н.А. Щорс и С.Г. Лазо. Подвиг красноармейцев, героев Каховки и
Перекопа, Волочаевки и Спасска увековечен в стихах и песнях. Их
самоотверженность и верность Советской Родине вдохновляла воинов на новые
свершения в боях на Халхин-Голе и у озера Хасан.
Грозным испытанием для советского народа стала Великая Отечественная
война. Наши воины во главе с Верховным
главнокомандующим И.В. Сталиным громили фашистскую нечисть на земле, в небесах
и на море. Имена Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского и И.С.
Конева, И.Х. Баграмяна и А.И. Антонова, Р.Я. Малиновского и И.Д. Черняховского,
других полководцев Победы
овеяны немеркнущей славой.
Давно смолк гром орудий и пушек той Великой войны, и мы надеялись, что
злодеяния нацизма навсегда ушли в прошлое. Однако сегодня новоявленные фашисты,
наследники бандеровских полицаев и карателей, подстрекаемые империалистическим
Западом, развязали войну против русского мира, кровавую бойню на братской
Украине. И вновь наша доблестная Армия вынуждена отстаивать свободу и
независимость любимой Родины. На просторах Новороссии теперь уже славные внуки
героев Великой Отечественной войны мужественно громят последователей палачей
Бандеры и Шухевича.
Алое Знамя Победы гордо реет над
освобожденными Мариуполем, Артёмовском и Марьинкой. В рядах добровольцев,
борющихся за сохранение единства и независимости нашей Великой Родины немало
коммунистов и комсомольцев.
Низкий поклон
вам за доблестное служение
Отчизне, за самоотверженное выполнение своего воинского и гражданского долга.
Поздравляю нашу славную победоносную Армию со знаменательной датой!
Желаю всем бойцам, принимающим участие в Специальной военной операции, а
также несущим службу на страже Великой России,
крепкого здоровья, бодрости духа и новых побед!
С
праздником, товарищи!
С
Днём рождения Красной Армии!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов