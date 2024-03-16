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суббота, 16 марта 2024 г.

Расширена программа льготной сельской ипотеки

 Постановлением Правительства РФ от 28.06.2023 № 1055 расширены параметры программы льготной сельской ипотеки.

               Так, максимальный размер кредита по программе льготной сельской ипотеки по ставке 3% увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

 Льготная ипотека теперь может предоставляться также на строительство жилого дома с использованием приобретенного за счет средств кредита (займа) домокомплекта.

               Уточнены понятия "сельской территории" и "сельской агломерации", а также введено понятие "опорный населенный пункт". В таких населенных пунктах за счет средств льготной ипотеки можно приобрести жилые помещения в многоквартирном доме высотой не более 5 этажей.

               Внесены изменения в правила субсидирования льготных кредитов (займов), выданных индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             