Расширена программа льготной сельской ипотеки

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2023 № 1055 расширены параметры программы льготной сельской ипотеки.
Так,
максимальный размер кредита по программе льготной сельской ипотеки по ставке 3%
увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в
программе.
Льготная ипотека теперь может предоставляться
также на строительство жилого дома с использованием приобретенного за счет
средств кредита (займа) домокомплекта.
Уточнены
понятия "сельской территории" и "сельской агломерации", а
также введено понятие "опорный населенный пункт". В таких населенных
пунктах за счет средств льготной ипотеки можно приобрести жилые помещения в
многоквартирном доме высотой не более 5 этажей.
Внесены
изменения в правила субсидирования льготных кредитов (займов), выданных
индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских
территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя