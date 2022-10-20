Украина: хроники терроризма

Ранним утром 8 октября Керчь содрогнулась от мощного взрыва на Крымском мосту, в результате которого обрушились два автомобильных пролета со стороны Таманского полуострова и загорелись 7 цистерн с топливом на железнодорожной ветке моста. Погибли четыре человека, а еще трое числятся пропавшими без вести. Таков результат детонации грузовика, начиненного взрывчаткой. Этот беспрецедентный акт терроризма, к сожалению, далеко не первый, совершенный украинской хунтой на территории России и Восточной Украины.
Зло на службе государства
Террористические акты стали частью политики украинских властей для запугивания населения ДНР и ЛНР, а также всей России. Украинский терроризм не что иное, как террор ВСУ, СБУ и других военизированных структур Украины (под кураторством британской спецслужбы МИ-6 и американского ЦРУ), являющийся набором военных действий со стороны представителей ВФУ (Вооруженных формирований Украины) против мирного населения Востока и Юга Украины, а также приграничных российских областей (Белгородской, Брянской, Курской) и Республики Крым.
Все это делается для того, чтобы не только устрашить неугодных, открыто не поддерживающих киевский режим, но и для того, чтобы террором можно было прикрыть определенные военные неудачи и попутно сделать красивую медийную картинку для западных хозяев – так их удобнее «раскручивать» на очередной денежный транш, поставки военной техники и оружия. И для борьбы с «клятыми москалями» все средства хороши – был бы результат! И зачастую он есть… Методов проведения украинского террора много и следует рассмотреть некоторые из них.
Кто звонит?
Телефонный терроризм является традиционной тактикой украинских силовиков, что обзванивают российские учреждения и сообщают о заложенных там якобы взрывных устройствах. В результате проводится эвакуация, работают спецслужбы, так как всегда есть вероятность наличия реальной бомбы. Так как звонки делаются с Украины, то найти и наказать непосредственных организаторов и исполнителей едва ли представляется возможным, по крайней мере в ближайшее время.
После начала СВО на Украине популярными стали звонки родственникам военных, когда звонящие подонки объявляли о якобы смерти их близких на войне, прикладывали фотографии каких-то трупов, проводили соответствующую агитацию. В некоторых случаях военнослужащие действительно погибли и от этого цинизм звонящих родственникам еще более показателен. Цель одна – расшатать внутреннюю обстановку в стране и спровоцировать волнения.
Прикрываются гражданскими
Еще одной классической тактикой ВСУ является размещение тяжелой военной техники (танков, орудий, РСЗО) на территории гражданских объектов. Они знают, что российская армия избегает нанесения ударов по условно мирным зданиям. Аналогично украинские военные заседают в квартирах многоэтажек и частных домах, откуда ведут стрельбу. Задокументированных свидетельств подобной тактики – сотни: рассказы жителей Мариуполя, Северодонецка и других освобожденных городов.
Также подобная тактика хороша для провокаций – когда наносится сильный удар по скоплению военных в формально гражданском здании, а потом объявляется о нанесении удара по мирному населению, что позволяет укронацистам «разгонять волну», громко причитать в ООН и требовать введения новых санкций. Собственные же граждане власть Украины волнуют мало.
Беглый огонь
Конец весны этого года охарактеризовался усилением артиллерийских обстрелов городов, что напрямую связано с поступлением в ВСУ новейших западных артсистем. И вопреки блудливым обещаниям правительства Зеленского, что, мол, удары будут наноситься исключительно по военным объектам, под атакой оказалось мирное население Донбасса, а позднее Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Украинские ухари чаще всего обстреливают Донецк, Луганск, Макеевку и другие населенные пункты, включая и Белгородскую область. Стрельба ведется из хорошо защищенных укрепрайонов ВСУ. Неоднократно города Донбасса обстреливались украинским режимом кассетными боеприпасами.
Цель украинской хунты понятна – ей нужно, чтобы постоянно страдало больше мирного населения и нагнеталась обстановка в обществе. Также кварталы Донецка засыпались с воздуха минами-лепестками ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) – мины нажимного действия советского производства, использовавшиеся в прошлом в афганской войне. Россия прекратила их производство с 1997 года и, по данным на 2011 год, имела на хранении большое количество реактивных снарядов 9М27К3 с минами ПФМ-1С с истекшими сроками хранения.
Несмотря на подписание Украиной Оттавского договора о запрете использования подобных боеприпасов, сейчас эти мины используются укрофашистами против мирного населения ЛДНР и представляют большую опасность – условно они не могут убить человека, зато с легкостью сделают его инвалидом. Тем более, что у Украины их осталось еще порядка 2 млн штук.
В целом необходимо отметить, что города и населенные пункты ЛДНР стали своеобразным испытательным полигоном для НАТО и их украинских прихвостней. В этом театре военных действий вовсю применяют на мирной инфраструктуре неиспользованное современное оружие, контролируя подобные обстрелы через зарубежные спутники.
Лживые укро-СМИ все восемь лет заявляют, что на территориях ЛДНР регулярно совершались «самообстрелы». Когда Запорожская АЭС перешла под защиту России, ВСУ ее также неоднократно обстреливали, обвиняя в этом нашу сторону, а слепая миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) стыдливо разводила руками и заявляла, что не в курсе, кто стрелял… Также особо циничные журналисты, наподобие «Люси» Арестовича, заявляли, что днровцы сами стреляли по своим городам из натовских гаубиц для поднятия боевого духа, а также для того, чтобы был формальный повод отомстить ВСУ и провести обширные мобилизации.
Бей своих, чтобы чужие боялись
Украинские силовики неоднократно проводили и проводят прямые теракты против новых представителей власти, назначенных в Херсонской, Запорожской областях, а также в ЛДНР. Как правило используют стандартные самодельные взрывные устройства для атак на автомобили. Делается это с целью запугивания всех тех, кто намеревается сотрудничать с Россией.
Помимо реализованных терактов есть идеи-фикс о будущих, но маловероятных терактах на территории РФ. Впрочем, одну такую идею-фикс им почти удалось реализовать…
Главной укронационалистической идеей стал взрыв Крымского моста, который много лет символизирует экономическую мощь РФ и Крымскую весну 2014 года. О желании подорвать мост постоянно говорили не только интернетовские маргиналы, но и официальные лица самой Украины, фактически уподобляясь боевикам разных бандитских организаций с Ближнего Востока.
И несмотря на то, что реализация подобного теракта была осложнена хорошей обороной РФ и слабой материально-технической базой ВСУ, нашлись западные кураторы, вразумившие СБУ и прочую нечисть на подобный шаг. Да и у нас, как оказалось, нашлось слабое звено…
В субботу 8 октября все «свидомое» украинское сообщество с утра праздновало подрыв Крымского моста. Буквально через пару часов после совершения теракта уже была готова соответствующая украинская почтовая марка, увековечившая такое «великое достижение». В центре Киева была поставлена большая инсталляция этого «шедевра», на фоне которого довольные горожане делали селфи и глумились над крымчанами, мол, что с лицом? Великая украинская мечта свершилась! Официальные лица Салорейха тоже отличились своими «меткими» комментариями из разряда «Карфаген должен быть разрушен». Дословно приводить бред подобных мразей на страницах нашей газеты не хочется – ими и так пестрят многие издания.
К слову, недолго музыка играла… Уже вечером того же дня запустили первый поезд по железнодорожной ветке моста, а реверсивное движение по автомобильной – и того раньше. Да и разрушения оказались не такими «эпическими». В первую очередь жалко тех, кто погиб или пропал без вести во время этого теракта. Безусловно, соответствующие выводы российским руководством из этой ситуации были сделаны. И грядущий понедельник уже для Украины стал не таким веселым и оптимистичным.
Но мы не представляем, чтобы в подобной ситуации у нас, где-нибудь в центре города поставили баннер с горящим Киевом и на его фоне довольные и сытые россияне делали «шедевральные» фото и с гордостью выкладывали их у себя на страницах в соцсетях. В этом мы не похожи – воспитание и человеческие ценности, к счастью, не те.
Факты – упрямая вещь
Если взять относительно небольшой отрезок времени, прошедший с начала СВО, количество терактов, совершенных украинскими силовиками, будет впечатляющим. Украинский оппозиционный политик Олег Царёв разместил в своем телеграм-канале список пророссийских политиков, которых убили или на которых покушались украинские террористы на освобожденных территориях. И список этот далеко не полный…
Херсонская область:
20 марта – в Херсоне в машине около своего дома застрелен Павел Слободчиков, помощник бывшего мэра города и главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
20 апреля – в Херсоне в машине застрелен Валерий Кулешов, помощник заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
18 июня – в Херсоне в результате подрыва автомобиля госпитализирован глава областного управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев.
22 июня – в Чернобаевке подорван автомобиль главы администрации села Юрия Турулева, он получил легкие ранения.
24 июня – в Херсоне при подрыве автомобиля погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.
7 июля – в Новой Каховке в своем автомобиле застрелен заместитель начальника полиции Сергей Томко.
4 августа – глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в институт имени Склифосовского в Москве с подозрением на отравление.
6 августа – в своем доме застрелен замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура.
22 августа – в Херсоне взорван автомобиль замначальника департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина, он выжил.
29 августа – в Голой Пристани в своем доме найден мертвым зампредседателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. В июне была взорвана его машина, тогда он попал в больницу.
25 сентября – в Херсоне в результате обстрела ракетами HIMARS гостиницы «Play Hotel» погиб политик, бывший депутат Верховной рады, инвалид детства Алексей Журавко вместе со своим охранником.
Запорожская область:
22 мая – мэр Энергодара Андрей Шевчик попал в больницу после взрыва в подъезде дома.
11 июля – в Мелитополе совершено покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Он не пострадал.
12 августа – в Мелитополе в результате взрыва ранен один из руководителей избирательного штаба «Единой России» Олег Шостак.
24 августа – глава администрации поселка Михайловка Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля.
26 августа – в Бердянске при взрыве около оздоровительного центра, где проживали беженцы, от осколочных ранений погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников.
27 августа – в Михайловке найден повешенным начальник полиции города Андрей Рыжков.
Харьковская область:
10 июля – глава поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва автомобиля около здания местной администрации.
Луганская область:
2 марта – найден мертвым ранее похищенный бывший депутат Луганского облсовета, глава города Кременная Владимир Струк.
16 сентября – в результате взрыва в генпрокуратуре ЛНР погиб генпрокурор Сергей Горенко, также от полученных ранений скончалась замруководителя ведомства Екатерина Стегленко.
Донецкая область:
20 августа – в Мариуполе взорвалась самодельная бомба у входа в зоопарк, который собирался посетить пророссийский мэр Константин Иващенко. Никто не пострадал.
Отдельным пунктом нужно выделить резонансные убийства главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года и Дарьи Дугиной, погибшей от руг агентов СБУ 20 августа 2022 года, – они в определенной степени являются знаковыми.
По мнению французского военкора и основателя ресурса «Донбасс Инсайдер» Кристель Нэан, после террористических атак киевского режима: убийства Дугиной и Захарченко, «зачистки» русскоговорящих мирных жителей в подконтрольных ВСУ городах, подрыва Крымского моста, – Украина должна рассматриваться как террористическое государство.
Бумага все стерпит
Даже западная пресса постепенно начинает срывать покров «невинных жертв» с киевской хунты. Не так давно британская газета «Daily Mail» напечатала статью о том, что делают и планируют делать киевские власти с нелояльным себе населением занятых Россией территорий. Название статьи несет определенный посыл: «МЫ ВЫСЛЕЖИВАЕМ ИХ И РАССТРЕЛИВАЕМ, КАК СВИНЕЙ»: как украинцы жестоко мстят коллаборационистам, предавшим своих соседей и страну русским».
Вслед за подтверждением убийства Дарьи Дугиной украинскими спецслужбами, «Daily Mail» опубликовала подтверждения целой череды убийств и покушений на убийства Украины людей, работающих в администрациях на занятых Россией территориях. Причем, с одной стороны, издание пишет, что Киев начал расследования в отношении 1309 подозреваемых в госизмене и 450 дел передал в суды. Это понятные и хотя бы по форме конституционные процессуальные действия. Но издание совершенно спокойно (будто так и надо) пишет, что «других выслеживают и убивают бойцы сопротивления», сообщая, что источник в правительстве Украины передал журналистам список из 29 убийств и 13 покушений.
«На коллаборационистов объявлена охота, и их жизнь не защищена законом, – заявил советник МВД Украины Антон Геращенко. – Наши спецслужбы уничтожают их, расстреливая их, как свиней».
Издание спокойно перечисляет убитых в результате умышленных действий украинских спецслужб: «мэр города в Луганской области (Владимир Струк, мэр Кременной), который получил «огнестрельное ранение в сердце» после того, как его «похитили из дома», по словам его жены, а также «один бывший украинский депутат, ранее обвиняемый в жестоком обращении с детьми, погиб в результате прицельного ракетного удара (Алексей Журавко, инвалид-колясочник, экс-депутат ВР Украины). Он бежал в Россию в 2014 году после первоначальных вторжений Путина, прежде чем вернуться в Херсон и заявить о радости по поводу возвращения на свою «родину».
Кроме того, «Daily Mail» прямо утверждает, что к отравлению главы Херсонской области Владимира Сальдо тоже причастен Киев.
А дальше издание, откровенно глумясь, объясняет, почему «неудачников, которые увидели в российской оккупации шанс захватить власть, деньги и статус», можно и нужно убивать: «Среди получивших ключевые должности свадебный тамада и дворник, любитель поговорить с камнями».
Возможно, автор бы удивился, узнав, что биографии людей, занявших ключевые места на Украине после госпереворота 2014 г., вообще ничем не отличаются от вышеперечисленного, но, наверное, он просто не знает. Впрочем, большую ли роль играет такое незнание, если статья прямо оправдывает убийства «маргиналов» и «неудачников» именно потому, что они «маргиналы» и «неудачники». Уважаемого бизнесмена «как свинью», по всей видимости, расстреливать нельзя, а «дворника», что ж, можно.
Мало того, журналист называет несколько имен, приговоренных к ликвидации. Например, такие:
Наталья Романиченко – мэр Васильевки, «бывшая актриса, которая продает пельмени и сосиски через Интернет», «Мать-одиночка, она публикует в социальных сетях фотографии двух своих маленьких сыновей в советской военной форме».
Олег Калайда – начальник полиции Балаклеи (задержан СБУ), «согласно документам, найденным после его поимки, 48-летний мужчина был офицером полиции, но, похоже, изо всех сил пытался найти работу с тех пор, как его предыдущая деятельность на должности начальника службы безопасности на птицефабрике закончилась три года назад».
Неудавшаяся актриса, мать-одиночка, воспитывающая детей в уважении к подвигам героев Великой Отечественной войны, и потерявший работу в нищей и деиндустриализированной стране правоохранитель – все это, по мнению автора «Daily Mail», «маргиналы», которых можно «расстреливать как свиней».
Что это, обыкновенный фашизм? И теперь должно стать понятно даже самым отсталым тугодумам, что сейчас идет война не «за дворцы, банки, и привилегии отдельных лиц», а за историческую справедливость и собственную безопасность!
В заключении пожелаем российским солдатам и офицерам, участвующим в военной операции, мужества и отваги! Мы и впредь будем поддерживать вас, молиться о благополучном завершении вашей великой миссии и ждать вашего возвращением с Победой к своим родным и близким!
Роман Молотов