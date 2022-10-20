Гумпомощь со вкусом дома

Наш товарищ, член КПРФ, доброволец из Раздольненского района Крыма Эдуард Мищун уже не первый месяц помогает нашим военным, участвующим в специальной операции на Украине. Он, объединившись с такими же неравнодушными людьми, организовал сбор гуманитарной помощи, в числе которой и предметы первой необходимости, и теплые вещи, и медикаменты для аптечек, и зимняя форма, и продукты питания, и даже генератор.
«С самого начала спецоперации, с весны, помогали ребятам, завозили то, что нужно им было. Сначала на тыл работали, приезжал пазик, забирал все, что мы собрали, а потом отвозили туда и раздавали, — говорит Эдуард Мищун. — Я просто от людей принимаю, все это сортирую, складываю и, кому надо, доставляю. За все это надо сказать жителям Крыма большое спасибо».
Помогают собирать такие подарки солдатам все, по мере возможности: жители передают домашнюю консервацию, печенье, пряники, раздольненский молокозавод свою продукцию, фермеры — овощи, предприниматели закупают и привозят необходимое. На другие нужды, например, на закупку зимней формы, собирают деньги. Отчеты по этим вопросам постоянно выкладываются на странице Эдуарда в соцсетях. А около месяца назад наш товарищ решил готовить для бойцов домашнюю тушенку.
«Родилась идея. Я созвонился с предпринимателями, которые закупают мясо. Цена, в принципе, нормальная была. Посчитали, что себестоимость будет небольшая. Поэтому решили попробовать сделать свою тушенку, — рассказывает Эдуард. — И это будет реальное мясо, которое люди покушают там. Этой пол-литровой баночки, пускай даже на двоих, но ее хватит, чтобы утолить голод, — это точно».
За три дня Эдуард вместе со своей семьей и друзьями делает 100 пол-литровых банок настоящей тушенки. Дело это непростое, но благородное. И без помощников никуда.
«Волонтеры из Черноморского подарили два холодильника, тетя Надя — банки и мясо, девушка Ирина принесла теплые носки и термобелье, девушки из редакции Юля и Юля передали от жителей, продукты медикаменты, сигареты, дождевики и от себя специи для тушенки», - уточняет доброволец.
Консервы отправляет военным на передовую, недавно отправил первые 30 банок. Сбор гумпомощи и приготовление консервов Эдуард продолжит до тех пор, пока будет возможность и пока это будет необходимо.
Думаем, что такие подарки со вкусом домашнего мяса не только насытят солдат и придадут им сил, но и напомнят им о тех, кто остался дома и очень ждет их возвращения.
«Ребята очень благодарны крымчанам за такую поддержку и помощь. Всегда, по возможности, стараются записать эти слова на видео, сделать фото, чтобы я мог их выложить в соцсети, и люди знали, что их помощь очень нужна и важна для военных», — отмечает Эдуард Мищун.
Напомним, что Эдуард Мищун в этом году участвовал в выборах за право стать депутатом Государственного Совета Республики Крым. Человек, у которого слова не расходятся с делом, – именно такие люди должны представлять интересы простого народа.