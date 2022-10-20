Поиск по газете

четверг, 20 октября 2022 г.

Гумпомощь со вкусом дома

Наш товарищ, член КПРФ, доброволец из Раздольненского района Крыма Эдуард Мищун уже не первый месяц помогает нашим военным, участвующим в специальной операции на Украине. Он, объединившись с такими же неравнодушными людьми, организовал сбор гуманитарной помощи, в числе которой и предметы первой необходимости, и теплые вещи, и медикаменты для аптечек, и зимняя форма, и продукты питания, и даже генератор.

«С самого начала спецоперации, с весны, помогали ребятам, завозили то, что нужно им было. Сначала на тыл работали, приезжал пазик, забирал все, что мы собрали, а потом отвозили туда и раздавали, — говорит Эдуард Мищун. — Я просто от людей принимаю, все это сортирую, складываю и, кому надо, доставляю. За все это надо сказать жителям Крыма большое спасибо».

Помогают собирать такие подарки солдатам все, по мере возможности: жители передают домашнюю консервацию, печенье, пряники, раздольненский молокозавод свою продукцию, фермеры — овощи, предприниматели закупают и привозят необходимое. На другие нужды, например, на закупку зимней формы, собирают деньги. Отчеты по этим вопросам постоянно выкладываются на странице Эдуарда в соцсетях. А около месяца назад наш товарищ решил готовить для бойцов домашнюю тушенку.

«Родилась идея. Я созвонился с предпринимателями, которые закупают мясо. Цена, в принципе, нормальная была. Посчитали, что себестоимость будет небольшая. Поэтому решили попробовать сделать свою тушенку, — рассказывает Эдуард. — И это будет реальное мясо, которое люди покушают там. Этой пол-литровой баночки, пускай даже на двоих, но ее хватит, чтобы утолить голод, — это точно».

За три дня Эдуард вместе со своей семьей и друзьями делает 100 пол-литровых банок настоящей тушенки. Дело это непростое, но благородное. И без помощников никуда.

«Волонтеры из Черноморского подарили два холодильника, тетя Надя — банки и мясо, девушка Ирина принесла теплые носки и термобелье, девушки из редакции Юля и Юля передали от жителей, продукты медикаменты, сигареты, дождевики и от себя специи для тушенки», - уточняет доброволец.

Консервы отправляет военным на передовую, недавно отправил первые 30 банок. Сбор гумпомощи и приготовление консервов Эдуард продолжит до тех пор, пока будет возможность и пока это будет необходимо.

Думаем, что такие подарки со вкусом домашнего мяса не только насытят солдат и придадут им сил, но и напомнят им о тех, кто остался дома и очень ждет их возвращения.

«Ребята очень благодарны крымчанам за такую поддержку и помощь. Всегда, по возможности, стараются записать эти слова на видео, сделать фото, чтобы я мог их выложить в соцсети, и люди знали, что их помощь очень нужна и важна для военных», — отмечает Эдуард Мищун.

Напомним, что Эдуард Мищун в этом году участвовал в выборах за право стать депутатом Государственного Совета Республики Крым. Человек, у которого слова не расходятся с делом, – именно такие люди должны представлять интересы простого народа.