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четверг, 20 октября 2022 г.

ПЕРЕДАТЬ ПАМЯТНИК ГОРОДУ

 Крымское отделение КПРФ обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг памятника В. И. Ленину, установленному на привокзальной площади столицы Крыма.

«На протяжении многих лет памятник находится на балансе Крымской железной дороги, и все вопросы, связанные с его ремонтом, реконструкцией, содержанием и т. п., должны быть возложены на это предприятие. Также этот памятник является объектом культурного наследия регионального значения и служит одним из символов вокзала. Считаем, что он постоянно должен быть в ухоженном состоянии, — говорит первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ, депутат Симферопольского горсовета Василий Саенко. — Мы регулярно пытаемся инициировать и проводить субботники возле памятника, но получаем отказы».

С учетом того, что памятник является объектом архитектуры и относится к памятникам местного значения, все виды реставрационно-восстановительных работ должны осуществляться по заданию Министерства культуры Республики Крым. При этом, предварительно должны быть разработаны проекты работ по сохранению объекта культурного наследия, с последующим проведением государственной экспертизы сметной стоимости проекта. Как нам сообщили в ФГУП «КЖД», являющимся балансодержателем объекта, памятник по своему целевому назначению не является имуществом, необходимым для осуществления уставных целей предприятия, а также в связи с тем, что ФГУП «КЖД» не имеет правоустанавливающих документов на земельный участок, проводить комплекс работ по содержанию памятника В. И. Ленину в полном объеме не представляется возможным.

Предприятие ранее неоднократно инициировало вопрос передачи памятника в муниципальную собственность города Симферополя. Однако до настоящего времени решение не принято, поэтому его руководство обратилось к первому секретарю КРО КПРФ, депутату Госсовета Республики Крым Сергею Богатыренко с просьбой оказать содействие и инициировать передачу памятника в муниципальную собственность.

«Считаю, что для соответствующего содержания памятника Ленину, расположенного в сквере напротив вокзала Симферополя, а также для проведения его ремонта, в случае необходимости, облагораживания территории вокруг памятника и так далее, этот объект должен быть в собственности города, а не Крымской железной дороги, — отметил Сергей Богатыренко. — Этот памятник — часть жизни всех крымчан и симферопольцев, часть нашей общей истории, которую нужно бережно хранить для наших потомков. Поэтому КПРФ приложит все усилия для разрешения этого вопроса».

Сейчас представители КРО КПРФ проводят встречи с представителями администрации города, управления культурного наследия и прочих заинтересованных и профильных ведомств для урегулирования вопроса передачи памятника Ленину в собственность города Симферополя.

Лилия Косса