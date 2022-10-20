ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ НАВЯЗЫВАЕТ НОВУЮ ВОЙНУ, ЧТОБЫ СЖЕЧЬ ГОСДОЛГ США

О том, что означает крупнейший партийный форум Китая для самой Поднебесной, для России и мира в целом, в разговоре с журналистами «Свободной Прессы» рассуждает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
— Нынешний съезд КПК — событие планетарного масштаба, — говорит Геннадий Зюганов. — Абсолютно уверен, что внимание всех государственных деятелей и политиков приковано к этому форуму. Тем более, что он проходит в условиях системного кризиса капитализма, когда мир стремительно меняется, а глобализация по-американски рушится.
Капитализм проявляет свою агрессивную сущность: создаются новые угрозы на планете, США усиливают милитаристскую линию. Это видно по дикой агрессии, которую американцы вместе с натовцами вершат сегодня на Украине. В целом, наращиваются возможности НАТО, сколачиваются новые военные альянсы. В этих условиях нашим странам, России и Китаю, и нашим Компартиям важно не только расширить диалог, но и укрепить связи по всем направлениям. Напомню, у КПРФ очень тесные связи с Компартией Китая. И они имеют глубокую историю.
В прошлом году КПК исполнилось 100 лет — миновал век с того момента, когда небольшая группа энтузиастов собралась на первый съезд коммунистов в Шанхае. За этот срок Компартия Китая прошла гигантский путь и добилась выдающихся успехов. За годы революционной борьбы, преобразований и реформ народ Китая совершил переход от феодальной раздробленности и глубокого внутреннего раскола к высшим достижениям социалистической системы. Эти достижения базируются на прочном фундаменте идей марксизма-ленинизма и социализма с китайской спецификой.
За короткий — по историческим меркам — срок осуществлен мощный рывок к созданию высокотехнологической индустрии и повышению жизненного уровня людей. Один только факт, что за эти годы Китай одолел бедность и сумел вывести из нищеты почти 800 миллионов человек, говорит о выдающихся результатах его политики.
Я был в Пекине на Форуме политических партий Китая и Центральной Азии. На нем все руководители в выступлениях отмечали заслугу КПК по борьбе с бедностью. Одновременно в стране реализуется масштабная программа модернизации, осваиваются самые передовые технологии.
Китай стал космической и ядерной державой, которая задает тон и темпы развития всей планеты. За последние 40 лет именно КНР демонстрирует самые высокие темпы экономического развития в мире — в среднем 10 % ВВП в год. И сегодня китайский локомотив, по сути, вытаскивает мир из нового системного кризиса.
Не устаю напоминать: два предыдущих системных кризиса закончились мировыми войнами. Из первого кризиса мир вывели Великий Октябрь и ленинско-сталинская модернизация. Из второго — наша великая Победа и ракетно-ядерный паритет, который создала Советская страна. Этот паритет, замечу, и сегодня бережет нашу державу.
Но вернемся к Китаю. За последние 10 лет — с приходом Си Цзиньпина к руководству Компартией — в стране достигнуты качественные изменения в жизни людей. Замечу, я встречался со всеми лидерами Китая. И внимательно изучал трехтомник Дэн Сяопина, особенно его третий том — «Как следует вести реформы». Эта книга могла бы стать настольной для многих руководителей. Замечу также, что у самого Си Цзиньпина вышло четыре тома «Искусства управления». В этой работе он сформулировал идею человечества всеобщей судьбы. Кстати, впервые он ее высказал во время визита в нашу страну, сразу после своего избрания генсеком ЦК КПК.
— Как это произошло?
— Си Цзиньпин тогда, в 2013 году, выступил перед студентами МГИМО. Он прямо заявил, что в этом мире все государства связаны между собой и зависят друг от друга гораздо больше, чем когда-либо ранее. И что человечество постепенно становится сообществом единой судьбы.
Эта идея оказалась чрезвычайно привлекательной. Она не покушается ни на чью «незалежность», ни на чью независимость, а предлагает выстраивать новый мир с учетом различных традиций, языков, верований. Мир, судьба которого должна быть в руках всех стран, в котором межгосударственные правила страны должны писать совместно, где вопросы глобализации должны решаться сообща, а результаты развития должны быть доступны всем.
Об этом Си Цзиньпин говорил в январе 2017 года, выступая в штаб-квартире ООН в Женеве. Эти идеи активно развивались потом на XIX съезде Компартии Китая. И я уверен, что они получат дальнейшее развитие в ходе XX съезда.
— Эти идеи актуальны для России?
— Для нашей страны они с каждым днем становятся все более актуальными. Президент Путин, выступая перед журналистами на Валдайском форуме в октябре 2021 года, открыто сказал, что существующая модель капитализма, исчерпала себя. Что на этом пути нет выхода, и надо строить достойную жизнь для всех людей на принципиально новых основах. А в центре внимания должны быть заботы и потребности человека.
Это вполне перекликается с позицией Си Цзиньпина, который всю политику строит на принципе: «Человек — это центр, человек — это главное, добродетель не останется в одиночестве». Последнюю мысль высказал еще в древности Конфуций, и сейчас Си Цзиньпин воплощает ее в полной мере.
Как писал Карл Маркс, идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. И сегодня идеал достойной жизни человека, построения мирной жизни на Земле, приобретает все больший размах. Не случайно в Астане проходят стразу три форума, на которых страны Евразийского пространства выстраивают новую политику — по сути, противоположную глобалистской агрессии.
— В чем суть столкновения этих мировоззрений?
— Глобализация по-американски навязывает новую войну, призванную сжечь огромный госдолг США. Украина нужна им как плацдарм, чтобы создать проблемы России и обескровить Европу.
Причем, американцы не останавливаются ни перед чем — ни перед подрывом «Северных потоков», ни перед разрушением экономики Германии. Не говоря уже о террористических провокациях, которые совершаются против нашей страны — от убийства Даши Дугиной до подрыва Крымского моста и обстрелов жилых кварталов Белгорода.
На этом фоне Компартия Китая показывает пример конструктивных реформ.
— Вы будете выступать в прессе по вопросам, обсуждающимся на съезде КПК?
— Да, в преддверии съезда я уже дал большие интервью крупнейшим китайским СМИ. И буду подробно комментировать это историческое мероприятие в нашей прессе. Замечу, с начала 1990-х я регулярно, каждые 2–3 года, бываю в Китае. Я вел переговоры со всеми его руководителями — Цзян Цзэминем, Ху Цзиньтао, встречался с Си Цзиньпином, когда он был еще мэром Шанхая.
Мы подписали Меморандум о сотрудничестве между КПРФ и Компартией Китая, заключили ряд договоров. Эти документы стали основой для совместной работы. У меня вся команда побывала в Китае, прошла там подготовку, училась, знакомилась с уникальным опытом реформ и преобразований. Взаимодействие шло, прежде всего, по линии Общества российско-китайской дружбы, которое возглавляет мой заместитель Иван Мельников. В Китае регулярно бывает другой мой заместитель Дмитрий Новиков — читает лекции в китайских университетах. Мои товарищи и коллеги Кашин, Харитонов, Савицкая, Коломейцев, Афонин, Калашников, Исаков очень плотно работают на китайском направлении.
Должен сказать, что в укреплении политики социального прогресса, наряду с Китаем, большую роль играют также Вьетнам, Куба, Лаос, КНДР. Они выполняют важнейшую миссию утверждения принципов социализма и суверенного развития. Все это ложится в общую копилку мирного созидательного труда — во имя будущего всего человечества.
По материалам «Свободная Пресса»