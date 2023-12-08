Куда смотрит ФАС?

Депутат Госдумы от КПРФ, Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой выяснить, обоснован ли рост цен на продукты первой необходимости перед новогодними праздниками.
«Цены на яйца в некоторых регионах выросли в 2–3 раза, цена на молоко подскочила на 15 рублей за неделю, дороже стала и кура. Семьи, в том числе многодетные, вместо предпраздничной суеты вынуждены думать о том, хватит ли им денег, чтобы накрыть стол на Новый год. Считаю, что такой рост цен может привести к социальной напряженности в стране, и прошу ФАС поспособствовать стабилизации цен, — говорит Нина Останина. — Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал мое предложение разобраться с причиной резкого роста цен на продукты первой необходимости. Соответствующее поручение он дал профильным комитетам Госдумы по экономической политике, по аграрным вопросам, по контролю».
Координировать взаимодействие с Правительством поручено зампреду ГД А. Гордееву.