Депутаты Госдумы от КПРФ подвели итоги работы

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Николай Коломейцев, Артем Прокофьев и Олег Михайлов во время пресс-подхода, предваряющего пленарное заседание, подвели итоги осенней сессии.
Всего за время работы сессии было рассмотрено 169 законопроектов КПРФ. Из них 84 законопроекта было принято, а 85 законопроектов - отклонено. На данный момент в портфеле у фракции 175 законопроектов.
Из 7 приоритетных законопроектов КПРФ был рассмотрен всего один. Фракция полагает, что это связано с предстоящей избирательной кампанией: инициативы КПРФ не ставятся потому, что они направлены на решение наиболее острых для избирателей проблем.
Впереди у коммунистов приемы граждан, их проведут порядка 400 региональных и 1000 муниципальных депутатов. Для представителей Компартии это - важная часть работы, т.к. зачастую обращаются люди, которые уже отчаялись найти справедливость.
Фракция надеется, что в следующем году все значимые законопроекты будут рассмотрены и приняты Госдумой.