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суббота, 16 декабря 2023 г.

Ответственность за незаконное ношение холодного оружия

Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством РФ (ст. 25 Закона об оружии).

Согласно п. 6 ст. 6 Закона об оружии на территории РФ запрещается ношение гражданами в целях самообороны холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия.

В соответствии с п. 77 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814, транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в количестве не более пяти единиц на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или ее территориальных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

Ношение оружия или других предметов означает их нахождение в одежде или непосредственно на теле, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5). Но ношение оружия в рассматриваемом случае применимо лишь к огнестрельному оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам или взрывным устройствам.

В контексте рассмотрения предметов, используемых в качестве холодного оружия, понятие "незаконное ношение" в нарушение уголовного закона не применяется к холодному оружию. В этом случае имеет смысл утверждать не о незаконности ношения оружия, а лишь о нарушении требований законодательства РФ в области ношения холодного оружия.

 