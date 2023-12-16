Ответственность за незаконное ношение холодного оружия

Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством РФ (ст. 25 Закона об оружии).
Согласно п. 6 ст. 6 Закона об оружии на территории РФ
запрещается ношение гражданами в целях самообороны холодного оружия, за
исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия.
В соответствии с п. 77 Правил оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утв. Постановлением
Правительства РФ от 21.07.1998 N 814, транспортирование принадлежащего
гражданам оружия осуществляется в количестве не более пяти единиц на основании
разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или ее
территориальных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и
использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и
моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или экспонирование
оружия в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной
упаковке производителя оружия.
Ношение оружия или других предметов означает их
нахождение в одежде или непосредственно на теле, а равно переноску в сумке,
портфеле и т.п. предметах (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
12.03.2002 N 5). Но ношение оружия в рассматриваемом случае применимо лишь к
огнестрельному оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам или взрывным
устройствам.
В контексте рассмотрения предметов, используемых в
качестве холодного оружия, понятие "незаконное ношение" в нарушение
уголовного закона не применяется к холодному оружию. В этом случае имеет смысл
утверждать не о незаконности ношения оружия, а лишь о нарушении требований
законодательства РФ в области ношения холодного оружия.