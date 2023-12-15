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пятница, 15 декабря 2023 г.

Ответственность работодателя за невыдачу трудовой книжки

 Невыдача работнику трудовой книжки в день увольнения является нарушением требований ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ и образует в действиях работодателя состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме этого, согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности, внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

 