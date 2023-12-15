Ответственность работодателя за невыдачу трудовой книжки

Невыдача работнику трудовой книжки в день увольнения является нарушением требований ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ и образует в действиях работодателя состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме этого, согласно ст.
234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления
сведений о трудовой деятельности, внесения в трудовую книжку, в сведения о
трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.