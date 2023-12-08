Генпрокуратура заинтересовалась ценообразованием на яйца

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений поручено региональным ведомствам генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Как уточняется в релизе, средняя розничная цена продукта за год выросла более чем на 40%, сообщает РИА Новости.
«По поручению Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров», — говорится в сообщении.