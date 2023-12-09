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суббота, 9 декабря 2023 г.

Сколько иностранцев можно принять на работу?

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2023 № 1511 «Об установлении на 2024 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» установлено допустимое процентное соотношение работников–иностранцев.

Так, к примеру, выращивание овощей – в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; б) лесоводство и лесозаготовки – в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; г) строительство - в размере 80 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

Хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 2024 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.