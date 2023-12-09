Сколько иностранцев можно принять на работу?

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2023 № 1511 «Об установлении на 2024 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» установлено допустимое процентное соотношение работников–иностранцев.
Так, к примеру,
выращивание овощей – в размере 50 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами; б) лесоводство и
лесозаготовки – в размере 50 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами; г) строительство - в размере
80 процентов общей численности работников, используемых указанными
хозяйствующими субъектами; торговля розничная алкогольными напитками, включая
пиво, в специализированных магазинах - в размере 15 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
Хозяйствующим субъектам
необходимо до 1 января 2024 г. привести численность используемых иностранных
работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь
требованиями трудового законодательства Российской Федерации.