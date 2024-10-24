Вышел в свет второй октябрьский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Одним из актуальных вопросов для России является ее место в современном мире. И на него нельзя ответить коротко. В первополосном материале мы опубликовали мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Обухова о социальной справедливости, заложенной в русском генетическом коде.
В продолжение темы роли России в
современном мире мы разместили обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова к
молодому поколению нашей страны. Геннадий Андреевич в очередной раз подчеркнул,
что время жестко ставит вопрос о самом существовании России, о спасении нашей
государственности. Решение этих судьбоносных задач ложится на плечи нового
поколения. Поэтому молодежь сейчас должна перестать быть аморфной и взять
инициативу в свои руки, перенимать эстафету у старшего поколения. Только совместными
усилиями мы можем выйти из продолжающего развиваться социально-экономического
кризиса.
В настоящее время одним из
ключевых вопросов внутренней политики России является вопрос сбережения народа.
КПРФ предложила власти максимально убедительный алгоритм его решения,
позволяющий остановить постигшую нас катастрофу вымирания. На эту тему мы
подготовили объемный материал, с которым предлагаем познакомиться на страницах
нашего издания.
Не за горами еще одна значимая
дата для многих поколений — 29 октября, ведь именно в этот день мы отмечаем
День комсомола. В нашем материале второй секретарь КРО ЛКСМ РФ Сергей Щукин
рассказывает, как работает эта молодежная организация на Крымском полуострове.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»