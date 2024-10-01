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среда, 23 октября 2024 г.

Кому повысят пенсии с 1 ноября

 Категории граждан, которым увеличат пенсионные выплаты с 1 ноября 2024 года. Рассказываем, кому повысят социальные государственные выплаты в России в ноябре.

Повышение пенсий в России происходит на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне с ноября будет повышена пенсия пенсионерам, достигшим в октябре возраста 80 лет.

Важно отметить, что для суммы доплат, увеличенной практически в два раза, будет действовать еще и районный коэффициент. Наиболее заметен он для проживающих на Крайнем Севере и приравненных к ним территориям.

Для категорий, получающих пенсию по инвалидности, при присвоении первой группы в ноябре, также положена доплата. Все вышеуказанные доплаты производятся в беззаявительном порядке.

Есть также пенсионеры, которым доплата может меняться несколько раз в год. Среди них — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ряд работников угольной промышленности. Им тоже пересчитают пенсию в ноябре.

 