Кому повысят пенсии с 1 ноября

Категории граждан, которым увеличат пенсионные выплаты с 1 ноября 2024 года. Рассказываем, кому повысят социальные государственные выплаты в России в ноябре.
Повышение пенсий в России происходит на федеральном и
региональном уровнях. На федеральном уровне с ноября будет повышена пенсия
пенсионерам, достигшим в октябре возраста 80 лет.
Важно отметить, что для суммы доплат, увеличенной
практически в два раза, будет действовать еще и районный коэффициент. Наиболее
заметен он для проживающих на Крайнем Севере и приравненных к ним территориям.
Для категорий, получающих пенсию по инвалидности, при
присвоении первой группы в ноябре, также положена доплата. Все вышеуказанные
доплаты производятся в беззаявительном порядке.
Есть также пенсионеры, которым доплата может меняться
несколько раз в год. Среди них — члены летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ряд работников угольной промышленности. Им тоже
пересчитают пенсию в ноябре.