Чтение – вот лучшее учение!

Библиотека – замечательное место для новых открытий и знакомств. Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для первоклассников столичной гимназии №9 (преподаватель Светлана Прочитанская) литературно-познавательную программу «Чудесная страна – библиотека».
В ходе мероприятия гимназисты
познакомились с историей появления книги, узнали, что обозначает слово «Библиотека»,
как называли библиотеку в далеком прошлом, выяснили, что такое «абонемент» и в
чем его отличие от «читального зала», что такое формуляр читателя, познакомились с правилами пользования
библиотекой и книгой из фонда библиотеки.
Музыкальным сопровождением программы
стали видеоклипы о библиотеке и чтении, которые дополнил мультипликационный
фильм «Библиотека» из познавательного российского мультсериала «Три кота».
В этом возрасте самые любимые книги
читателей, конечно же, сказки. Знания произведений русского фольклора ребята
показали в ходе игры «Любимые герои любимых сказок». Увлекательно прошел
литературный конкурс «Добрые советы добрых книг», викторина «Книга – помощник в
учебе».
Книжная выставка «Открывая книгу –
открываю мир» познакомила ребят с красочной художественной литературой для
детей из фонда библиотеки, в том числе с краеведческими изданиями, сборниками.
Надежда Беспалько