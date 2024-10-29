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вторник, 29 октября 2024 г.

Чтение – вот лучшее учение!

 Библиотека – замечательное место для новых открытий и знакомств. Сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для первоклассников столичной гимназии №9 (преподаватель Светлана Прочитанская) литературно-познавательную программу «Чудесная страна – библиотека».

В ходе  мероприятия гимназисты познакомились с историей появления книги, узнали, что обозначает слово «Библиотека», как называли библиотеку в далеком прошлом, выяснили, что такое «абонемент» и в чем его отличие от «читального зала», что такое формуляр читателя,  познакомились с правилами пользования библиотекой и книгой из фонда библиотеки.

Музыкальным сопровождением программы стали видеоклипы о библиотеке и чтении, которые дополнил мультипликационный фильм «Библиотека» из познавательного российского мультсериала «Три кота».

В этом возрасте самые любимые книги читателей, конечно же, сказки. Знания произведений русского фольклора ребята показали в ходе игры «Любимые герои любимых сказок». Увлекательно прошел литературный конкурс «Добрые советы добрых книг», викторина «Книга – помощник в учебе».

Книжная выставка «Открывая книгу – открываю мир» познакомила ребят с красочной художественной литературой для детей из фонда библиотеки, в том числе с краеведческими изданиями, сборниками.

Надежда Беспалько

 