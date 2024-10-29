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вторник, 29 октября 2024 г.

Изменения в законодательстве об образовании

             01.05.2024 вступил в действие Федеральный закон от 14.04.2023 № 124-ФЗ, которым в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие «целевое обучение», а также в новой редакции изложена статья 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, регулирующая вопросы реализации прав граждан на получение образования на основании договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Указанной нормой закона в новой редакции расширен перечень заказчиков целевого обучения (заказчиком могут быть индивидуальные предприниматели).

Из существенных условий договора о целевом обучении исключены обязательства заказчика целевого обучения по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина.

Также в число существенных условий договора о целевом обучении включено обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Указанной обязанности корреспондировано право заказчика целевого обучения на получение из образовательной организации сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы.

Претерпели изменения и нормы, предусматривающие ответственность сторон, в случае уклонения от исполнения условий договора о целевом обучении. Ранее при нарушении условий сделки гражданин возмещал заказчику расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в двойном размере. Теперь в таком случае он должен возместить заказчику целевого обучения в полном объеме расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, без каких-либо штрафных санкций.

При этом ответственность заказчика изменена с двукратного размера меры социальной поддержки, до суммы, равной трехкратной величине 2 среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

 