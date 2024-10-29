Изменения в законодательстве об образовании

01.05.2024 вступил в действие Федеральный закон от 14.04.2023 № 124-ФЗ, которым в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие «целевое обучение», а также в новой редакции изложена статья 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, регулирующая вопросы реализации прав граждан на получение образования на основании договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Указанной
нормой закона в новой редакции расширен перечень заказчиков целевого обучения
(заказчиком могут быть индивидуальные предприниматели).
Из
существенных условий договора о целевом обучении исключены обязательства
заказчика целевого обучения по организации учебной, производственной и
преддипломной практики гражданина.
Также
в число существенных условий договора о целевом обучении включено обязательство
гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о
целевом обучении. Указанной обязанности корреспондировано право заказчика
целевого обучения на получение из образовательной организации сведений о
результатах освоения гражданином образовательной программы.
Претерпели
изменения и нормы, предусматривающие ответственность сторон, в случае уклонения
от исполнения условий договора о целевом обучении. Ранее
при нарушении условий сделки гражданин возмещал заказчику расходы, связанные с
предоставлением мер социальной поддержки в двойном размере. Теперь в таком
случае он должен возместить заказчику целевого обучения в полном объеме
расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, без каких-либо
штрафных санкций.
При этом
ответственность заказчика изменена с двукратного размера меры социальной
поддержки, до суммы, равной трехкратной величине 2 среднемесячной начисленной
заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен
был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.