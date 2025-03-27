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четверг, 27 марта 2025 г.

Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

 Дорогие читатели!

В этом номере мы расскажем вам о том, как на Крымской земле прошла международная антифашистская марш-эстафета «Наша Великая Победа», посвященная 80-й годовщине Победы ССССР над нацистской Германией. Напомним, что автопробег и марш-эстафета, посвященные Великой Победе, уже стали традиционными и масштабно проводятся КПРФ на территории Республики Крым.

Еще одно крупное международное событие, посвященное борьбе с нацизмом, прошло в эти дни в Крыму. Коммунисты провели в Симферополе Второй Международный Антинацистский Форум творческих и научных общественных организаций Крыма, Севастополя, Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска. В работе Форума приняло участие более 250 человек. Результатом масштабного мероприятия стало принятие резолюции, обращенной не только к российской общественности, но и напрямую к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. С текстом этого документа вы также сможете ознакомиться на страницах этого номера.

Далее мы продолжаем поднимать вопросы, которые волнуют каждого гражданина России, и на которые можно и нужно дать ответ в ходе Народного референдума КПРФ, который продолжается. Напомним, что это пять основных вопросов: ограничить рост цен, национализировать ЖКХ, отменить пенсионную реформу, принять закон о детях войны и установить стипендию не ниже МРОТ. Помните, что каждый из вас может проголосовать в Народном референдуме, тем самым дав возможность собрать необходимое количество голосов, для вынесения данных вопросов на рассмотрение правительством.

Также в преддверии значимой исторической даты – 155-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина – лидер комсомола Крыма Екатерина Евсеенкова напоминает читателям о том, каким достижениям в современной жизни мы обязаны вождю мировой революции.

На страницах этого номера мы рассказываем и о других темах, касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»