Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
В этом номере мы расскажем вам о том, как на Крымской земле прошла международная антифашистская марш-эстафета «Наша Великая Победа», посвященная 80-й годовщине Победы ССССР над нацистской Германией. Напомним, что автопробег и марш-эстафета, посвященные Великой Победе, уже стали традиционными и масштабно проводятся КПРФ на территории Республики Крым.
Еще одно крупное международное
событие, посвященное борьбе с нацизмом, прошло в эти дни в Крыму. Коммунисты
провели в Симферополе Второй Международный Антинацистский Форум творческих и
научных общественных организаций Крыма, Севастополя, Херсона, Запорожья,
Донецка и Луганска. В работе Форума приняло участие более 250 человек.
Результатом масштабного мероприятия стало принятие резолюции, обращенной не
только к российской общественности, но и напрямую к президенту России Владимиру
Владимировичу Путину. С текстом этого документа вы также сможете ознакомиться
на страницах этого номера.
Далее мы продолжаем поднимать
вопросы, которые волнуют каждого гражданина России, и на которые можно и нужно
дать ответ в ходе Народного референдума КПРФ, который продолжается. Напомним,
что это пять основных вопросов: ограничить рост цен, национализировать ЖКХ,
отменить пенсионную реформу, принять закон о детях войны и установить стипендию
не ниже МРОТ. Помните, что каждый из вас может проголосовать в Народном
референдуме, тем самым дав возможность собрать необходимое количество голосов,
для вынесения данных вопросов на рассмотрение правительством.
Также в преддверии значимой
исторической даты – 155-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина –
лидер комсомола Крыма Екатерина Евсеенкова напоминает читателям о том, каким
достижениям в современной жизни мы обязаны вождю мировой революции.
На страницах этого номера мы
рассказываем и о других темах, касающихся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»