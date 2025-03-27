Ужесточены требования для получения или продления лицензии на управление многоквартирным домом

С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 25.12.2023 г.№ 662-ФЗ, согласно которых расширен перечень лицензионных требований к управляющим компаниям.
Список требований дополнен, в частности, следующими:
- отсутствие у учредителя (участника) соискателя либо лицензиата неснятой или непогашенной судимости (например, за экономические преступления);
- непривлечение к административной ответственности лицензиата, соискателя лицензии за грубое нарушение лицензионных требований в течение 3 лет, предшествующих дате получения лицензии или продления срока ее действия;
- отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в 3-летний период до обращения за лицензией сведений о банкротстве управляющей компании, должностные лица и (или) учредители которой теперь имеют аналогичный статус у соискателя.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя