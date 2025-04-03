Нам этот мир завещано беречь. Новые проекты "Земли талантов"

Дорогие друзья, все кто переживал из-за нововведений относительно возраста наших участников! "Земля талантов" запускает для Вас, и всех желающих, три новых проекта, в которых могут принять участие как самые юные, так и более опытные таланты!)
Через наши информационные платформы о Вас узнает вся страна!
Самые маленькие участники (7-9 лет) имеют возможность посоревноваться в изобразительном искусстве, ребята постарше (10-17 лет) могут поделиться своим мастерством в литературном творчестве - авторскими поэтическими и прозаическими произведениями, а самым взрослым (16-20 лет) предлагается заявить о себе авторским контентом - видеороликами, клипами и т.д.
Главное условие - соответствие теме конкурса "Нам этот мир завещано беречь..." и Положениям проекта, с которыми Вы можете ознакомиться в нашем телеграмм-канале.
t.me/zemlya_tal...
Заявки ждут Вас здесь forms.yandex.ru/u/67ebf337...