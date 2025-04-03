В помещении Крымского рескома партии прошел телемост «Международные молодежные патриотические проекты, посвященный Дню единения народов России и Беларуси

2 апреля – День единения народов России и Беларуси!
На видеоконференции обсуждались вопросы сотрудничества, патриотического воспитания молодежи, деятельности в сфере работы с молодежью. Также обсуждались проекты, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На телемосте присутствовали представители Белоруссии, Москвы, Тюмени, Севастополя, Симферополя, Тирасполя. Участники поделились своим опытом работы в данном направлении.От Республики Крым выступили первый секретарь Комитета КРО КПРФ – Сергей Богатыренко, который подчеркнул важность работы с молодежью и развития в ней чувства любви к Родине, отметил. что в год 80-летия Победы эта работа должна быть на первом месте, ведь соседняя страна – яркий пример того, что будет, если отодвинуть работу с молодежью на задний план.Сергей Васильевич сделал акцент на то, что КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым всегда говорит о том, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени. Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений.Руководитель комсомола Крыма – Екатерина Евсеенкова поделилась концепциями мероприятий , которые проводятся в Крыму. Это и проведение акции «Знамя Победы» со школьниками и студентами, курирование госпиталя в качестве оказания гуманитарной помощи, проведения забега Победы и планирование проведения молодежного слета в Республике Крым.
После основных докладов состоялось открытое обсуждение и подведение итого телемоста.
На телемосте присутствовали представители Белоруссии, Москвы, Тюмени, Севастополя, Симферополя, Тирасполя. Участники поделились своим опытом работы в данном направлении.От Республики Крым выступили первый секретарь Комитета КРО КПРФ – Сергей Богатыренко, который подчеркнул важность работы с молодежью и развития в ней чувства любви к Родине, отметил. что в год 80-летия Победы эта работа должна быть на первом месте, ведь соседняя страна – яркий пример того, что будет, если отодвинуть работу с молодежью на задний план.Сергей Васильевич сделал акцент на то, что КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым всегда говорит о том, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени. Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений.Руководитель комсомола Крыма – Екатерина Евсеенкова поделилась концепциями мероприятий , которые проводятся в Крыму. Это и проведение акции «Знамя Победы» со школьниками и студентами, курирование госпиталя в качестве оказания гуманитарной помощи, проведения забега Победы и планирование проведения молодежного слета в Республике Крым.
После основных докладов состоялось открытое обсуждение и подведение итого телемоста.