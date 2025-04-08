На заметку дольщику

Федеральным законом от 08.08.2024 № 266-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».С 1 сентября 2024 года с 5 до 3 лет сокращен срок гарантийных обязательств застройщика для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта.
Гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором долевого участия.
Также вступившими в силу законодательными изменениями определено, что при удовлетворении судом требований гражданина - участника долевого строительства, заключившего договор долевого участия исключительно для личных семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, о взыскании неустойки (штрафа, пени), процентов, суд дополнительно взыскивает с застройщика штраф в размере пяти процентов от присужденной судом суммы, если данные требования не были удовлетворены застройщиком в добровольном порядке.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя