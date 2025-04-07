Новеллы земельного законодательства

08.08.2024 приняты три Федеральных закона, которыми в Земельный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты внесены следующие изменения.Так, Федеральным законом № 321-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ, которыми установлен единый подход к определению размера арендой платы в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предоставляемых без торгов.
Поправками установлено, что размер арендной платы за земельные участки будет определяться на основании кадастровой стоимости.
Данные изменения вступают в силу с 01.01.2026.
Федеральным законом № 317-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ и отдельные правовые акты, которыми оптимизирован процесс оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений.
Граждане и представители бизнеса смогут в электронном виде подготовить схему расположения земельного участка, а также сформировать участок с помощью цифрового сервиса «Земля просто», который разрабатывается на базе Федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД).
Изменения вступили в силу с 01.01.2025.
Федеральным законом № 319-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс РФ и в Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которым упрощена процедура предоставления земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.
Кроме того, внесены изменения в статью 39.18 Земельного кодекса РФ, которая дополнена пунктом 8, предусматривающим основания получения земельных участков без торгов в безвозмездное пользование, для садоводства, ведения личного подсобного хозяйства и осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Указанные изменения вступили в силу с 08.08.2024.
Информирует Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя