Молодежь нуждается в поддержке государства

Никто не оспорит, что молодые люди в современном обществе играют большую, если не главную роль. Но, к сожалению, в жизни современных молодых людей много проблем, которые требуют внимания и разрешения. А что думают об этом молодые симферопольцы? Послушаем их.
Валерия (17 лет): «Сегодня человек любого возраста может сказать, что жить сложно. И молодежь — не исключение. Мне родители, бабушки, дедушки рассказывают, что когда-то медицина была бесплатная, образование — доступное, государство выдавало квартиры… Сегодня сложно поверить, что такое вообще было. Куда ни кинься — за все нужно платить, причем немалые суммы. Очень хочется, чтобы государство больше обращало внимание на молодежь. Ведь мы — будущие руководители, врачи, преподаватели, инженеры… И нам поддержка очень нужна».
Реяна (18 лет): «Конечно, молодые люди играют большую роль в обществе, в стране в целом. Мы же — будущее нашей страны! Но хотелось бы видеть больше поддержки со стороны государства. Я — студентка второго курса, и могу сказать, что учиться сегодня очень тяжело. Стипендии не хватает ни на что. Приходится либо «сидеть» на шее у родителей, либо подрабатывать после учебы. Мне кажется, что так быть не должно».
Илья (20 лет): «Сегодня очень много говорят, что государство все больше обращает внимания на молодежь. Но я, как представитель молодого поколения, поддержки со стороны государства не ощущаю. Образование — очень дорогое, работу по специальности найти практически невозможно. Снимать жилье дорого, о покупке и говорить нечего. Медицина — платная. Ну и где здесь поддержка?»
Татьяна (28 лет): «Несомненно, молодые люди играют непосредственную роль в современном обществе. Молодые люди — это будущее всей страны. Поэтому молодежь должна быть образованной, интеллигентной. Но, безусловно, нужна и поддержка со стороны государства. Особенно хотелось бы обратить внимание на молодые семьи. Ведь семья — это и есть ячейка общества. Сами посудите: денег, которые выделяются за рождение ребенка, ни на что не хватает. В детские сады очередь годами можно ждать. Так быть не должно...».
Анна КОЛЯДИНА,
фото —
Александр ЖУКОВСКИЙ