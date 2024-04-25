Серп и молот уже 106 лет являются символом СССР и коммунистического движения

Одна из самых известных и широко употребляемых в ХХ веке эмблем, ставшей государственной символикой, «серп и молот» была создана 25 апреля 1918 года художником Замоскворецкого театра Совета рабочих и крестьянских депутатов Евгением Ивановичем Камзолкиным.
В апреле 1918 года он работал над оформлением к празднику
Первого Мая. Скрещенные серп и молот отображали в символической форме единство
рабочих и крестьян в их мирном созидательном труде.
Лаконичный и наполненный динамикой рисунок оказался
настолько удачным, что в тот же день его отправили в Моссовет. Именно этот
рисунок стал основой для дальнейшей работы над государственными символами.
10 июля 1918 года на заключительном заседании V-го
Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих
депутатов была утверждена как государственная. Вместе с красной звездой серп и
молот появились на флаге и Гербе СССР в 1923 году, а в 1924 году символ был
прописан в Конституции СССР.