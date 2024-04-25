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четверг, 25 апреля 2024 г.

Серп и молот уже 106 лет являются символом СССР и коммунистического движения

Одна из самых известных и широко употребляемых в ХХ веке эмблем, ставшей государственной символикой, «серп и молот» была создана 25 апреля 1918 года художником Замоскворецкого театра Совета рабочих и крестьянских депутатов Евгением Ивановичем Камзолкиным.

В апреле 1918 года он работал над оформлением к празднику Первого Мая. Скрещенные серп и молот отображали в символической форме единство рабочих и крестьян в их мирном созидательном труде.

Лаконичный и наполненный динамикой рисунок оказался настолько удачным, что в тот же день его отправили в Моссовет. Именно этот рисунок стал основой для дальнейшей работы над государственными символами.

10 июля 1918 года на заключительном заседании V-го Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов была утверждена как государственная. Вместе с красной звездой серп и молот появились на флаге и Гербе СССР в 1923 году, а в 1924 году символ был прописан в Конституции СССР.