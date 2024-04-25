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четверг, 25 апреля 2024 г.

Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!

Апрель богат на даты, вписанные на века в российскую историю: и первый полет человека в космос, и освобождение крымских городов от немецко-фашистских захватчиков, а также 154 годовщина со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. Дело великого вождя мировой революции и основателя первого в мире социалистического государства продолжает жить и его идеи до сих пор доказывают свою актуальность. Владимир Ильич для всего мирового сообщества по-прежнему является великим примером созидания и побед. По традиции коммунисты и их сторонники, члены общественных организаций и объединений возложили цветы к памятникам Ленину. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о великом примере созидания и побед.

Также мы опубликовали обращение Г. А. Зюганова к президенту российской федерации В. В. Путину, в котором лидер коммунистов отметил, что День Победы — великая и священная для нашего народа дата. Она на века стала символом мужества, стойкости, сплоченности наших предков. Важно помнить о том, что Россия — страна-продолжатель и правопреемник СССР. И мы не имеем ни морального, ни политического права отказываться от тех, кто создавал и укрепил Советский Союз, ковал его экономическую, научную и оборонную мощь. Ознакомьтесь с текстом обращения на страницах нашей газеты.

В свою очередь руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко в выступлении перед депутатами парламента призвал обратить внимание на три основных направления в экономическом развитии Крыма. Примечательно, что инициатива коммунистов имеет под собой научно-обоснованный фундамент и концепцию, разработанную крымскими учеными.

Также в Крыму продолжается отчетно-выборная кампания в городских и районных отделениях КПРФ. По результатам работы были избраны первые секретари, делегаты на предстоящую региональную конференцию, а также определены цели и поставлены задачи в работе. Один из материалов этого номера посвящен этой теме.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого выпуска мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»