Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Апрель богат на даты, вписанные на века в российскую историю: и первый полет человека в космос, и освобождение крымских городов от немецко-фашистских захватчиков, а также 154 годовщина со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. Дело великого вождя мировой революции и основателя первого в мире социалистического государства продолжает жить и его идеи до сих пор доказывают свою актуальность. Владимир Ильич для всего мирового сообщества по-прежнему является великим примером созидания и побед. По традиции коммунисты и их сторонники, члены общественных организаций и объединений возложили цветы к памятникам Ленину. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о великом примере созидания и побед.
Также мы опубликовали обращение
Г. А. Зюганова к президенту российской федерации В. В. Путину, в котором лидер
коммунистов отметил, что День Победы — великая и священная для нашего народа
дата. Она на века стала символом мужества, стойкости, сплоченности наших
предков. Важно помнить о том, что Россия — страна-продолжатель и правопреемник
СССР. И мы не имеем ни морального, ни политического права отказываться от тех,
кто создавал и укрепил Советский Союз, ковал его экономическую, научную и
оборонную мощь. Ознакомьтесь с текстом обращения на страницах нашей газеты.
В свою очередь руководитель
фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко в выступлении перед
депутатами парламента призвал обратить внимание на три основных направления в экономическом
развитии Крыма. Примечательно, что инициатива коммунистов имеет под собой
научно-обоснованный фундамент и концепцию, разработанную крымскими учеными.
Также в Крыму продолжается
отчетно-выборная кампания в городских и районных отделениях КПРФ. По
результатам работы были избраны первые секретари, делегаты на предстоящую
региональную конференцию, а также определены цели и поставлены задачи в работе.
Один из материалов этого номера посвящен этой теме.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого выпуска мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»