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среда, 1 мая 2024 г.

Поздравление Геннадия Зюганова с 1 Мая

 Верим и знаем: победа будет за нами! 

Уважаемые товарищи, друзья, мои соотечественники!

Примите самые теплые поздравления с Днём международной солидарности трудящихся!

Родившийся более века назад, этот праздник по-прежнему важен и дорог для нас. Первомай стал ярким символом единения сил мира и прогресса. Он окрыляет нас высокими надеждами, укрепляет уверенность в победе трудящихся в борьбе за свои права.

Первомай – один из самых важных и любимых праздников российского и всего трудового народа мира. Тех, кто привык жить по совести и честно работать. Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу народов. Именно эти высокие идеалы стали залогом победы Великого Октября. На этих бессмертных идеалах было основано первое в мире государство рабочих и крестьян Союз Советских Социалистических Республик.

В Стране Советов праздник символизировал славные победы в труде и духовной жизни. Ленинский НЭП положил начало мощному экономическому подъёму. За ним последовали успехи в преодолении неграмотности, обновлении деревни, создании индустриальной мощи. В кузницах первых пятилеток ковалась будущая победа в Великой Отечественной войне. В роковые годы схватки с нацизмом международная солидарность трудящихся помогла Союзу ССР выстоять и победить. На радость всем людям доброй воли наша Родина достигла небывалых высот в экономике и социальной защите, науке и образовании, здравоохранении и культуре. 

Сегодня в нашей Отчизне множество нерешенных проблем. Утраченное за последние тридцать лет не вернуть без единения и упорства тех, кто трудится, творит, созидает. И мы уверенно говорим: дело солидарности трудящихся живо!

В наше грозное судьбоносное время только сплочение общества на идеалах справедливости, народовластия и социализма обеспечит победу нашей Родины над фашизмом и бандеровщиной, массовой нищетой и международным терроризмом. Солидарность трудящихся способна покончить с терзающим нашу Отчизну олигархическим игом и возродить завоевания Великого Октября!

С праздником, дорогие друзья!

Верим и знаем: победа будет за нами!

 

 

 

Председатель ЦК КПРФ                                                          Г.А. Зюганов