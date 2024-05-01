Поздравление Геннадия Зюганова с 1 Мая

Верим и знаем: победа
будет за нами!
Уважаемые товарищи, друзья, мои соотечественники!
Примите самые теплые поздравления с Днём международной солидарности трудящихся!
Родившийся более века назад, этот праздник по-прежнему важен
и дорог для нас. Первомай стал ярким символом единения сил мира и прогресса. Он
окрыляет нас высокими надеждами, укрепляет уверенность в победе трудящихся в
борьбе за свои права.
Первомай – один из
самых важных и любимых праздников российского и всего трудового народа мира.
Тех, кто привык жить по совести и честно работать. Тех, кто всегда стоял за
равенство, братство и дружбу народов. Именно эти высокие идеалы стали залогом
победы Великого Октября. На этих бессмертных идеалах было основано первое в
мире государство рабочих и крестьян – Союз Советских Социалистических Республик.
В Стране
Советов праздник символизировал славные победы в труде и духовной жизни. Ленинский НЭП положил начало мощному экономическому
подъёму. За ним последовали успехи в преодолении неграмотности, обновлении деревни,
создании индустриальной мощи. В кузницах первых пятилеток ковалась будущая
победа в Великой Отечественной войне. В роковые годы схватки с нацизмом
международная солидарность трудящихся помогла Союзу ССР выстоять и победить. На
радость всем людям доброй воли наша Родина достигла небывалых высот в экономике
и социальной защите, науке и образовании, здравоохранении и культуре.
Сегодня
в нашей Отчизне множество нерешенных проблем. Утраченное за последние тридцать
лет не вернуть без единения и упорства тех, кто трудится, творит, созидает. И
мы уверенно говорим: дело солидарности трудящихся живо!
В
наше грозное судьбоносное время только сплочение общества на идеалах
справедливости, народовластия и социализма обеспечит победу нашей Родины над
фашизмом и бандеровщиной, массовой нищетой и международным терроризмом.
Солидарность трудящихся способна покончить с терзающим нашу Отчизну
олигархическим игом и возродить завоевания Великого Октября!
С
праздником, дорогие друзья!
Верим
и знаем: победа будет за нами!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов