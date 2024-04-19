Сергей Богатыренко: "Крыму нужны курорты, сельское хозяйство и промышленность, основанные на научном подходе"

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко в своем выступлении перед депутатами парламента призвал обратить внимание на три основных направления в развитии Крыма. Публикуем его выступление.
– Правительству Республики Крым пришлось работать в не простых условиях, проведения Специальной военной операции, санкционной политики, а также в условиях трансформации и перехода страны на путь импорт замещения и интенсификации.
Доклад Председателя Правительства свидетельствует, что оно стремилось работать в таких условиях максимально конструктивно и эффективно.
В то же время имеются всё ещё большие резервы и возможности, которые целесообразно реализовать уже в близлежащей перспективе.
На последнем совещании президента Владимира Владимировича Путина с Главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым президент сказал о создании проекта круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» и запуске строительства таких курортов на Евпаторийском и Сакском побережье. Но сегодня необходимо использовать ВЕСЬ курортный потенциал Крыма, подключая к этому все смежные отрасли, тем самым создавая мультипликативный эффект для максимальной финансовой отдачи. Для этого необходимо:
Первое: Необходимо вернуть Крыму статус всероссийской здравницы установленной декретом Владимира Ильича Ленина в 1920 году, переместив фокус от классического туризма и максимально развивая наши курорты и здравницы. Полноценно подключая к этой работе систему здравоохранения – которая и будет заниматься профилактикой, оздоровлением и лечением отдыхающих. Тем самым обеспечив круглогодичную привлекательность крымских курортов и обеспечив крымских медиков дополнительными рабочими местами.
Второе: В 2021 году президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу, что туристический поток к 2025 году должен вырасти до 10 млн человек. И тут мы с вами должны ответить на главный вопрос: кто будет кормить 10 млн туристов? По-прежнему Краснодарский производитель? Или все-таки Крымский? Чей бюджет будет пополняться наш? Или соседнего региона? Не смотря на растущие показатели по сельскому хозяйству озвученные Гоцанюком Юрием Михайловичем, этого всё же не достаточно, чтобы самостоятельно обеспечить 2 млн крымчан и 10 млн туристов. Крым нуждается в качественном совершенствовании системы развития сельского хозяйства и производства высококачественных продуктов питания. Поэтому развивая круглогодичные курорты, параллельно необходимо особое внимание уделить финансированию, поддержке и развитию сельского хозяйства. Которое автоматом «подтянет» за собой и промышленность, которая обеспечивает наших аграриев.
Третье: В контексте современного курортно-рекреационного развития Крыма особо целесообразным является создание в Крыму «зоны экологического благополучия» или «международного экологического заповедника» на всей территории полуострова, для сохранения уникальной природы Крыма. Для этого необходимо создать «Стратегию экологической безопасности Крыма» на основе «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации» и соответствующих указов Президента РФ.
И четвертое: Ни одно из выше перечисленных направлений не может полноценно функционировать без поддержки науки. Которая сегодня нуждается в особом внимании и финансировании.
Концепция Крым как «всероссийская здравница» уже разработана крымскими учеными, прошла научную апробацию, опубликована в научных изданиях и рекомендована общим собранием Крымской академией наук к внедрению ещё в 2022 году. КПРФ поддерживает основные положения этой концепции, считая её научно обоснованной и исторически обусловленной. Фракция КПРФ выходит с инициативой не только поддержать, но и всячески будет содействовать её реализации в практику современного развития Крыма.
В настоящее время при Рескоме КПРФ функционирует Крымское Отделение всероссийской общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации», которое является одной из интеллектуальных площадок в крымском регионе для научного обеспечения проводимых преобразований. Данная организация вместе с фракцией КПРФ готовы максимально поддержать конструктивную деятельность Правительства Республики Крым в интересах населения полуострова и России в целом.