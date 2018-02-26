Прошло более 26 лет со дня свершенного в нашей стране контрреволюционного переворота. К власти пришли либералы во главе с Ельциным, которые взяли курс на разрушение нашей страны и превращение ее в сырьевой придаток капиталистических стран Запада. В лихие 90-е годы, с молчаливого согласия большинства населения страны, они разрушили единую советскую, социалистическую державу, уничтожили большую часть промышленности, крупные сельхозпредприятия (колхозы и совхозы), науку, куль- туру, отобрали у народа его социальные завоевания. Прошли 90-е годы. В двухтысячном году пришел к власти В.В. Путин. Вот уже 18 лет он находится у власти в качестве президента страны, премьера и опять президента. О каждом государственном деятеле судят не по его словам и обещаниям, а по его практическим делам, по тому, как живется населению страны.
«КАРТОННАЯ БЕЗДНА» Контрреволюционный переворот, совершенный демократами во главе с Горбачевым и Ельциным при активной поддержке и помощи стран Запада, был направлен против Советской власти и социалистических производственных отношений, в основе которых лежала социальная справедливость. Это-то больше всего и раздражало капиталистический Запад. Пример рабоче-крестьянского государства для трудящихся Запада не давал им спокойно спать. В угоду им возникшая в нашей стране пятая колонна, во главе которой оказались Горбачев и Ельцин, реставрировала капитализм. Этим самым они хотели добиться расположения Запада и занять на равных почетное место среди ведущих капиталистических стран. Но захвата политической власти для реставрации капитализма было мало. Надо было срочно создать класс частных собственников-капиталистов. Была объявлена приватизация. За бесценок крупные предприятия, составлявшие гордость нашей страны, стали раздаваться хватким и наглым дельцам, находящимся поближе к властным структурам. В основе этого экономического погрома лежал наглый обман. Рабочему классу раздавали сначала ваучеры, затем акции и объявляли их акционерами данных предприятий. Большинство рабочих наивно верили в то, что, став акционерами, они пожизнен- но будут получать часть при- были предприятия, даже не работая. Захватив эти предприятия, новые хозяева под видом модернизации демонтировали и распродавали оборудование, предприятия объявляли банкротами и, забрав вырученные деньги, в большинстве своем исчезали. А обманутые рабочие оказывались и без работы, и без дивидендов. Так в стране появились миллионеры, а потом и миллиардеры. За годы правления Путина в стране были уничтожены десятки тысяч больших и средних предприятий, среди них гордость нашей страны – Сталин- градский тракторный завод, Челябинский тракторный завод – в годы войны легендарный танкоград; на грани полного банкротства и закрытия находится Волжский автозавод, практически полностью уничтожена лесная промышленность (леспромхозы, лесокомбинаты и т.д.). Приватизированы – отданы в частные руки – российские железные дороги. Это при- вело к тому, что перевозка стала дороже самих перевозимых грузов. Пользоваться железнодорожным транс- портом стало невыгодно. Появился тяжелый автомобильный транспорт (фуры), ставший непосильной нагрузкой для автомобильных дорог. Выросли цены на перевозки пассажиров. Стоимость билетов в купейных вагонах стала больше, чем на самолете. Люди вынуждены отказываться от железнодорожного транспорта. Отсутствие достаточного количества пассажиров повлекло за собой сокращение электричек и пассажирских поездов. Зато новые собственники железных дорог получают многомиллионную зарплату. В начале 90-х годов только крупных предприятий в Российской Федерации было более 34 тысяч, в 2016 году их стало 4,5 тысячи, в 2017 году – осталось всего лишь не- сколько сотен. Результатом такого разгрома индустриальной базы страны в годы правления Путина явилось резкое сокращение жизнен- но важной для страны продукции. По сравнению с 1990 годом в 2017 году производство зерноуборочных комбайнов сократилось в 10 раз, металлообрабатывающих станков – в 20 раз, тракторов и экскаваторов – в 33 раза, самолетов – в 35 раз и т.д. На 66,5 миллиона голов сократилось поголовье крупного рогатого скота. Примерно такая же картина – по мел- кому скоту и птице. В 1980 году Советский Союз был второй экономикой в мире; это пять экономик Китая и 60% – США, а сейчас наша экономика составляет 1/5 часть экономики Китая и 6% – США. В стране уничтожено 130 предприятий сельхозмашиностроения. За последние 20 лет с карты России исчез- ло 23 тысячи деревень, сельских поселений и даже городов. Ежегодно Россия теряет население целой области. По уровню смертности во все- мирном рейтинге Россия теперь рядом с такими страна- ми, как Гвинея, Нигерия, Чад. Во времена первого президентства В. Путин поставил задачу о вхождении России к 2020 году в пятерку круп- нейших экономик мира. В те времена Россия занимала 7–8-е место. К 2015 году наша экономика скатилась на 15-е место. Учитывая темпы роста ВВП, по которым Россия занимает 180-е место из 190 стран, вероятнее всего к 2020 году наша страна во- обще вылетит из двадцатки наиболее развитых стран. Подводя итог, можно констатировать, что Путинская социально-экономическая политика в России – это стратегический провал. Не- случайно в обществе пришло понимание необходимости срочных кардинальных ре- форм, связанных с изменением социально-экономического курса. Только вот у правящей элиты разное понимание реформ. Элита хо- чет что-то менять, ничего не меняя... По этому поводу один из ведущих экономистов мира сказал: «Неужели Путину не- понятно, что люди, которые завели Россию в тупик, не в состоянии вывести ее из ту- пика?». «ОПТИМИЗАЦИЯ» При Путине началась «оптимизация», целью которой было сокращение расходов на социальную сферу. За 15 последних лет в России за- крыто более 24 тысяч школ. Зато открыто 20 тысяч храмов. За 2014 год закрыто еще 600 школ. В 2016–2020 годах намечается закрыть 40% ву- зов и 80% филиалов. Та же участь постиг- ла поликлиники, больницы, ФАПы. Их количество уменьшилось почти вдвое. Взят курс на ликвидацию бесплатного образования и медицины. В итоге, около 5 миллионов человек лишены возможности получать медицинскую помощь. 1/3 жителей России занимается самолечением. Цены на лекарства взлетели в десятки раз, причем до половины из них – фальсифицированные. Медицинская помощь стала преимущественно платной. Значительно выросла смертность населения. По продолжительности жизни Россия на 123-м месте в мире. Отменен закон об обязательном среднем образовании. Миллионы детей в России лишены возможности посещать школы. Платным стало высшее образование. Для большинства детей из глубинки высшее образование стало недоступным. Спортивные секции и кружки стали платными, и поэтому для многих детей недоступны. Но зато в стране в настоящее время 6 миллионов наркоманов. За последние 10 лет потребление наркотиков выросло в 9 раз. В 2006 году от наркотиков умерло около 100 тысяч человек, в том числе много детей. На лечение больных у правительства нет денег. Разгромлены передовые научные школы, академические и отраслевые институты. Зарплата профессора – 20 тысяч рублей. Все это привело к огромной утечке лучших ученых за рубеж. Разгром промышленности привел к тому, что фактическая безработица достигла 20% трудоспособного населения. Законом одобряется 12-часовой рабочий день и 6-дневная рабочая неделя. На многих предприятиях зарплата не выдается месяца- ми. Жалкое существование переживают пенсионеры. Олигархическое правительство назначило старикам та- кую пенсию и такие тарифы на ЖКХ и транспорт, такие цены на продукты и товары первой необходимости, что прожить на нее невозможно. Вместе с тем упал и товаро- оборот. НОВЫЙ КЛАСС Но Путин и его правительство успешно выполнили свою главную задачу: выращен класс буржуазии – олигархов. К 2016 году в Рос- сии появилось более 200 оли- гархов, состояние которых сказочно растет даже в условиях тяжелейшего экономического кризиса. В 2016 году их капиталы выросли на $100 млрд., достигнув $460 млрд., что больше 35% ВВП страны. Cамыми богатыми из них являются: Михельсон – $18,4 млрд., Мордашов – 17,5, Лесин – 16,1, Тимченко – 16,0, Усманов – $15,2 млрд. и др. Свои капиталы они держат в американских и европейских банках, вкладывая их в раз- витие экономик этих стран. Там же они платят налоги. Стараются не отставать от олигархов и наши высшие чиновники. Всем известны назначенные Путиным мебельщик Сердюков на пост министра обороны и медик Скрынник на пост мини- стра сельского хозяйства. Сердюков со своей женской командой успешно разрушал армию, военно-промышленный комплекс и Министерство обороны, сказочно при этом обогащаясь. А при госпоже Скрынник активно таяли средства, отпущенные для поднятия сельского хозяйства. Она же купила себе имение во Франции, переселилась и живет там с семьей, не ощущая ни в чем нужды. Согласно Декларации о до ходах и имуществе федеральных чиновников за 2016 год, например, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов «заработал» 582 миллиона рублей (это 1,6 миллиона в день), в 2015 году у него было 47,9 миллиона рублей, т.е. доход вырос в 12 раз. До- ход его жены вырос с 10,9 до 47,9 миллиона рублей, т.е. увеличился в 3 раза. Рекордсменом среди сотрудников президентской администрации стал С. Кириенко с 85 миллионами 486,9 тысячи рублей. Всякому думающему читателю понятно, что такие доходы госслужащих являются не чем иным, как официально (на высшем уровне) разрешенным присвоением государственных средств. Иначе как можно понять слова премьера Д.А. Медведева: «Пусть воруют, а мы штрафные санкции повысим». Для вора ваши санкции как мертвому припарка. Наворует сотни Дод («Русги- дро») – оштрафуют на миллион. А завтра они наворуют на миллиард. Неэффективно у нас и управление госсобствен- ностью, зато заоблачные зарплаты у руководителей госкорпораций. Так, Дод («Русгидро») получает 36 миллионов рублей в месяц. Греф (Сбербанк) – 66 мил- лионов, Костин (Банк ВТБ) – 100 миллионов, Миллер («Газпром») – 100 миллио- нов, Сечин («Роснефть») – 136 миллионов рублей. Еще анекдотичнее выгля- дит рейтинг воров – высоко- поставленных чиновников: 1-е место у Алексея Кузне- цова – бывшего министра финансов Московской области – 11 миллиардов рублей, 2-е место у Пушкарева, главы столицы Приморья, – 160 миллионов рублей. С 1 сентября 2013 года за- работная плата депутатов Госдумы увеличилась с 161 до 254 тысяч рублей, а с 1 сен- тября 2014-го по решению Кремля депутатская заработная плата снова выросла – до 420 тысяч рублей в месяц. Таким образом, заработная плата народных избранников выше зарплаты их избирателей в 10–15 раз. НИЩИЙ НАРОД В каком же состоянии находится подавляющее большинство населения страны? Это та самая часть населения, которой премьер Медведев внушал: «Денег нет, но вы держитесь!» Если проанализировать данные о распределении доходов среди различных слоев населения России, то вырисовывается следующая картина: в край- ней нищете живут 13,4% населения с доходом ниже 4900 рублей в месяц, в нищете – 27,8% с доходами от 4960 до 7400 рублей, в бедности перебиваются 38,8% с дохода- ми от 7400 до 17 000 рублей, выше бедности проживают так называемые богатые среди бедных – 10,9% с дохода- ми от 17 000 до 25 000 рублей, со средним достатком живут 7,3% с доходами от 23 000 до 50 000 рублей. К состоятельным людям относятся 1,1% с доходами от 50 000 до 75 000 рублей в месяц (см. «Голос народа» 3.08.2017 г.). Из приведенных данных видно, что 80% населения малообеспеченных граждан России – это почти 113 миллионов человек (это рабочие, труженики полей, студенты, преподаватели, инженеры, научные работники, вете- раны труда, пенсионеры и т.д.). Таким образом, 1,8% населения страны сосредоточили в своих руках более 80% всех доходов страны и живут на доллары и евро, а 80% населения живут на копейки и рубли. Соотношение доходов богатых и бедных, по официальным данным, составляет 17:1, а по данным МОТ (Международной организации труда) – 26:1. В чем причина такой разительной разницы в доходах населения России, не могут объяснить ни премьер Медведев, ни президент Путин. ВЫХОД ЕСТЬ! Народно-патриотические силы во главе с КПРФ выдвинули на пост президента директора совхоза им. В.И. Ленина Грудинина Пав- ла Николаевича. Какие у него есть преимущества по сравнению с другими кандидата- ми в президенты? Во-первых, он никак не связан с российскими олигархами, с чиновниками и пятой колонной, более того – он является их классовым противником. Он против капиталистических производственных отношений, основанных на эксплуатации человека человеком, он против социального неравенства и раскола общества на богатых и бедных. Во-вторых, закончив Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция», получив основательную теоретическую подготовку по сельскохозяйственному производству и государственному управлению, он погрузился в практическую работу по руководству сельхозпредприятием. Поработав инженером-механиком, заведующим механической мастерской и замдиректора совхоза, в 1995 году на общем собрании всех работников он был избран директором совхоза. В этой должности П.Н. Грудинин работает уже более 20 лет, накопив при этом огромный опыт в развитии хозяйства, организации производства и практического руководства людьми. В-третьих, став дирек- тором совхоза (который, успешно работая, научился получать многомиллионные прибыли), он не кинулся строить себе персональный дворец (до сих пор он живет в многоквартирном доме) или покупать в теплых странах себе дворцы, яхты или целые острова, а вкладывал прибыли в развитие производства, достигнув при этом фантастических результатов, в развитие поселка, постро- ив для своих работников и их семей лучшие в стране и в Европе школу, детские сады, прекрасные жилые дома, пруды, современные коровники и сады, и т.д. Но главное внимание П.К. Грудинин уделяет организации жизни и быта работников совхоза. Средняя зарплата работников совхоза – 78 тысяч рублей. Тарифы ЖКХ на территории совхоза ниже, чем в стране. За счет средств совхоза организовано бес- платное питание рабочих на производстве, бесплатное содержание и питание детей в детсадах, в школе, бесплатный детский парк, бесплатное лечение всех работников, детей и пенсионеров в медучреждениях. Все пенсионеры за счет прибыли совхоза получают доплату к своим пенсиям. Таким образом, П.Н. Грудинин, поставив на пер- вое место в своей работе за- боту о людях, работающих и живущих в совхозе, построил (при капитализме) социалистическое предприятие и утвердил социалистические производственные от- ношения, социалистический принцип распределения «каждому по труду». Как истинный патриот своей страны, он глубоко переживает развал ее экономики, социальное расслоение в обществе, которое является позором для любой цивилизованной страны. А наличие в богатой России более 20 миллионов нищих и голодных не может оставить равно- душным любого достойного гражданина. П.Н. Грудинин полон желания и решимости сделать жизнь большинства населения такой же, какую он сделал в своем совхозе. Для этого у него есть стремление, воля и огромный опыт хозяйственной работы. В-четвертых, на президентские выборы Павел Грудинин идет с представленной программой «10 шагов к до- стойной жизни» и «20 шагов Павла Грудинина», разработанной КПРФ, поддержан- ной всеми патриотическими, оппозиционными силами и командой единомышленников, готовых создать правительство народного доверия. Таким образом, для изменения социально-экономического курса развития и воз- рождения страны созрели не только объективные, но и субъективные условия. Все зависит от явки на выборы большинства избирателей страны и от того, как они проголосуют. В заключение так и хочется сказать «дорогим россиянам»: «Денег для вас в стране нет, но вы держитесь». Если вы изберете на пост президента В.В. Путина, при той социальной политике, которую он проводит уже 18 лет и при той заботе о вновь созданной российской буржуазии, держаться на уровне голодного пайка придется еще очень долго. А страну ждут полный экономический крах и большая смута. Предстоящие выборы могут стать возможностью изменить жизнь к лучшему мирным путем».