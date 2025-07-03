Остановить провокаторов! Преодолеть ненавистную рознь!

Заявление лево-патриотических общественных организаций.
— Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Братья и сёстры!
Недруги России вновь хотят поднять в нашем обществе волну политического раздора. Грязная киноподелка под названием «Мумия» у любого здравомыслящего и совестливого человека не может вызвать ничего, кроме чувства глубочайшего омерзения.
В момент вооружённого противоборства «Русского мира» с неонацизмом и бандеровщиной околоцерковный канал «Спас» не нашёл ничего лучшего, как сеять новую смуту. Цинично стравить патриотов, приверженных левой идее, с православными верующими. Перечеркнуть усилия руководства страны, направленные на историческое примирение и сохранение единства русского бытия.
С мрачного ельцинского лихолетья лево-патриотические силы России прилагают огромные усилия для такого примирения. В одних рядах с нами за это боролись митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв), самобытный мыслитель Александр Проханов, русский писатель Валентин Распутин, великая актриса Татьяна Доронина, скульптор Вячеслав Клыков и тысячи других духовных наставников народа. Не «пятая колона», рядящаяся ныне в одежды «квасного патриотизма», а именно они составляют настоящую честь и славу Отечества.
Да, в истории взаимоотношений светской и церковной властей бывало всякое. И в Советскую эпоху они не были столь однозначными, как представляют это сегодня новоявленные «черносотенцы» и «консерваторы». Телевизионным фарисеям, подрывающим национальное согласие, стоит напомнить слова одного из русских святых - Патриарха Тихона (Беллавина), сказанные им о вожде Великого Октября. «Идейно мы с Владимиром Ильичом Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нём, как о человеке добрейшей и поистине христианской души».
Именно в советское время дважды восстанавливался институт Патриаршества в Русской Православной Церкви. Первый раз - в 1917 году, сразу после Великой Октябрьской социалистической революции. Второй - в 1943 году, в разгар всенародной войны с фашизмом. Той войны, которая завершилась низвержением гитлеровских штандартов к подножию ленинского Мавзолея.
Широкий фронт национального спасения от либерального нашествия сложился после предательского разрушения СССР. В 1993 году, в расстрелянном русофобами и антисоветчиками Доме Советов православные иконы соседствовали с алыми стягами. С призывом прекратить братоубийственное противостояние вместе с Патриархом Алексием Вторым выступил тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
И вот сегодня нас снова хотят погрузить в те подлые времена. За крикливым названием телевизионной «клюквы» скрывается чудовищная идеологическая диверсия. К чему она ведёт – наглядно показывает фашиствующая Украина. Там начали с разгона Компартии и сноса памятников Ленину, а заканчивают запретом на православие, глумлением над священнослужителями и поруганием храмов.
Гнусная провокация на «Спасе» не имеет ничего общего с православной верой, ибо она основывается на тех же принципах, которые отстаивают левые силы во всём мире: правда, честный труд, равенство и справедливость. Неслучайно 9 Мая 2025 года на Красной площади, где покоятся самые выдающиеся сыны и дочери Страны Советов, Победный парад русского воинства приветствовали руководители братских стран - Китайской Народной Республики, Кубы, Вьетнама, Корейской Народно-Демократической Республики, Лаоса, Венесуэлы. Именно тех стран, которые и ныне сохраняют социалистический вектор развития.
В эти трудные для Родины дни наша общая задача - проявить гражданскую и политическую зрелость. И, как сказано нам в назидание, преодолеть ненавистную рознь мира сего.
От имени Высшего Совета Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад»: Л.Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО
От имени Центрального Совета РУСО: И.Н. МАКАРОВ
КПРФ.ру