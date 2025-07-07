В Подмосковье состоялся XIX Съезд КПРФ

Открыл партийный форум Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Делегаты Съезда почтили минутой молчания ушедших от нас коммунистов, в том числе героев Специальной военной операции.
Приветственный адрес Президента Российской Федерации В.В. Путина зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко:
"Делегатам и гостям XIX Отчётно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации
Уважаемые друзья!
Приветствую делегатов и гостей XIX Отчётно-выборного съезда Коммунистической партии Российской Федерации.
Одна из старейших, ведущих политических партий страны, КПРФ выражает интересы значительного числа избирателей. Более 10 тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки. Сторонники КПРФ деятельно участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах, патриотическому воспитанию молодёжи. Вы всегда стремитесь к открытому диалогу с людьми, обозначаете острые проблемы и предлагаете пути их решения. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития.
Особо отмечу высокопрофессиональную деятельность вашей фракции в Государственной Думе, в том числе по таким направлениям, как парламентская дипломатия, сбережение исторической памяти, налаживание партнёрских связей с нашими друзьями в мире. Большим, значимым вкладом в укрепление этого взаимодействия стал Международный антифашистский форум, организованный по инициативе коммунистов в преддверии 80-летия Великой Победы.
Желаю съезду содержательных дискуссий. Рассчитываю на дальнейшую совместную плодотворную работу – на благо Отечества и нашего народа.
Владимир Путин".
Лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов вручил партийные билеты новому пополнению КПРФ и наградил почетных ветеранов партии.
В прениях выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной республики в России Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России Данг Минь Кхой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия, член Президиума ЦК КПРФ Н.М. Харитонов, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ А.Е. Локоть, Председатель ЦК РК КПРФ, первый секретарь Курского обкома КПРФ Н.Н. Иванов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Хакасского рескома КПРФ В.О. Коновалов, председатель ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики в России Сипхандон Ойбуабудди, член ЦК КПРФ, Председатель ООД "Всероссийский женский Союз "Надежда России" Н.А. Останина, первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ В.И. Гончаров, член ЦК КПРФ, руководитель движения «Русский Лад» Л.Г. Баранова-Гонченко, член ЦК КПРФ, Председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА) В.И. Соболев, член ЦК, первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ Б.С. Паштов, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков.
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Геннадий Андреевич напомнил о том, что почти тридцать лет назад, в 1996-м году, народно-патриотические силы дали бой ельцинской клике. Тогда коммунистам не удалось обеспечить перевес из-за оболванивания либералами-реформаторами молодого поколения. Однако КПРФ добилась широкой поддержки трудящихся по всей стране, которую партия сохраняет по сей день. "Наша работа дала свои плоды", - заключил Председатель ЦК КПРФ.
Г.А. Зюганов поблагодарил однопартийцев за коллективную работу по подготовке материалов Съезда. Он отметил, что при подготовке доклада были проработаны все поступившие предложения. Лидер коммунистов выразил уверенность, что осуществление поставленных задач невозможно без объединения усилий и мобилизации партактива.
"Справедливость и социализм - главная национальная идея", - заявил Геннадий Андреевич. Он призвал всех внимательно изучать как материалы Съезда, так и опыт ленинско-сталинской модернизации.
Г.А. Зюганов провел исторические параллели, показав на ряде примеров, как политическая воля лидеров позволила преодолеть кризисные этапы развития страны. Он отметил, что сегодня, на фоне растущих внешних угроз, перед нами стоят схожие задачи.
Особо лидер коммунистов подчеркнул необходимость укрепления народно-патриотических сил, роста партийных рядов, а также рассказал о роли союзников в политической борьбе.
"Давайте с этого Съезда унесем дух самоотверженности и сплоченности", - заключил Геннадий Андреевич.
КПРФ.ру