Еще одна петля для народа

Недавно Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Что означает повышение ставки НДС для России?
НДС, или налог на добавленную стоимость, – косвенный налог. Его включают в стоимость товаров и услуг на момент ценообразования, и с каждым новым этапом в цепочке продаж его размер растет. Рассмотрим схему повышения цен подробнее без привязки к какому-то конкретному товару.
Допустим, предприятие закупило сырье для производства единицы продукции в размере 100 рублей без НДС, или 118 рублей с учетом НДС. С учетом повышения ставки НДС правильнее уже писать 120 рублей. Переработав сырье, предприятие понесло затраты – это и выплата заработной платы на единицу продукции, это и затрата электроэнергии и производственных мощностей. Все это привело к тому, что товар получил прибавочную стоимость и подорожал на 50%. Еще 25% предприятие решило заработать, чтоб эти деньги потратить на расширение производства, обновление оборудования и т.д. Итого наш товар без НДС стал стоить уже 175 рублей, а с НДС это 206,5 рубля. По новой же ставке товар стал стоить 210 рублей.
Перед тем как попасть в магазин на прилавок, как правило, товары проходят через посредников в виде оптовой торговой компании, которая закупает крупные партии товара у производителя, хранит их на своих складах и мелкими партиями доставляет в другие магазины. Этому предприятию необходимо также выплачивать зарплату, обслуживать и обновлять оборудование, платить налоги. На этом этапе товар может подорожать на 30%. Берем стоимость товара без НДС, а это 175 рублей, и получаем 227,5 рубля. Добавляем ставку НДС и получаем 268 рублей 45 копеек или в новых ценах 273 рубля.
И вот наш товар попал на прилавок магазина, где произошла последняя наценка. Хорошо будет, если наценка составит только 20%. В этом случае товар без НДС будет стоить 273 рубля, а вот конечная цена будет 322 рубля 14 копеек, а с принятием поправок в Налоговый кодекс 327 рублей 60 копеек.
Нетрудно посчитать, что стоимость товара увеличилась больше чем в три раза. При этом, если сам товар увеличился в цене, грубо говоря, со 100 рублей до 273 рублей, то вот НДС с него вырос с 18 рублей фактически до 49 рублей 14 копеек, или с 20 рублей до 54 рубля 60 копеек. Короче говоря, повышение ставки НДС позволит получить дополнительно в бюджет 5,46 рублей с данного товара.
Вот только с кого поступят эти деньги? С производителя, оптовика или магазина? Налоговая система построена так, что налог в каждой цепочке продаж платит тот, кто товар покупает в виде разницы между НДС при покупке и НДС при продаже.
Получается, как ни крути, а последними заплатим мы, и заплатим немало – почти 50 рублей! А нас хотят обязать платить еще больше – 55 рублей.
А как скажется повышение НДС на топливе? 2% разницы между ставками НДС до, и ставками НДС после приведет к росту цен на заправках минимум еще на один рубль, а, значит, подорожают и затраты на доставку товаров, и вот тут мы заплатим в итоге уже не лишние 5 рублей, а все 10!
НДС: кто кого?
Очень часто можно услышать мнение, что повышение НДС – это какой-то мифический показатель и люди его никак не почувствуют, так как в первую очередь это коснется богатых предпринимателей и олигархов, а нам, простым смертным, в это вникать не стоит. На расчетах выше мы убедились, что на самом деле платит за все конечный покупатель. Сейчас же мы попытаемся понять, кого существеннее затронет повышение НДС.
Сравним пенсионера, получающего пенсию, к примеру, 12 000 р., и депутата Государственной Думы, который чудесным образом живет только на одну зарплату в 450 000 рублей.
Пенсионер в нашем примере тратит всю свою пенсию на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания, лекарств и самое необходимое. При ставке НДС в 20% это означает, что пенсионер в месяц платит налог в 2000 рублей и даже не знает об этом.
А что наш бедный депутат? Из 450 000 рублей избранник ежемесячно, к примеру, тратит 120 000 рублей. Это позволяет ему пополнить бюджет страны на 20 000 рублей. Депутат об этом знает, да ему как-то все равно, так как это особо не ощутимо.
В процентном соотношении получается, что пенсионер в бюджет отдает 20% своих доходов, а вот наш депутат на пополнение бюджета тратит только 4,4%. Вот и получается, что непосильное бремя наполнения бюджета лежит именно на простых жителях.
По данным Счетной палаты Российской Федерации, бюджет страны наполняется поступлениями от НДС на 34%… Здорово живем, землячки!
Александр Фертиков,
Симферопольский район