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четверг, 17 января 2019 г.

Эй, вы там, наверху!


Не успели мы отойти от «новогодних подарков» в лице депутатов партии «Единая Россия», представляющих большинство в Государственной Думе РФ (пенсионная реформа, повышение НДС и тарифов ЖКХ), как тут же народные избранники от этой политической силы приготовили для всех нас новые сюрпризы.
На первой сессии Государственной Думы 2019 года, состоявшейся 9 января, депутаты от КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев внесли законопроект, предусматривающий восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, что в России с января 2016 года действует Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу так и не было принято. Депутаты-коммунисты считают, что отсутствие данной нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к труду. Эту норму требуют и миллионы избирателей нашей страны, оказавшихся в этой тяжелой ситуации. К сожалению, данный законопроект, предложенный коммунистами, не нашел поддержки ни у правительства РФ, ни у профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. Законопроект не был принят, в первую очередь, «благодаря» позиции все той же «Единой России»: ни один депутат этой политической силы не принял участие в голосовании по данному вопросу. Отметим, что только фракция КПРФ голосовала за данный законопроект в полном составе, который был также поддержан большинством депутатов из фракций ЛДПР и «Справедливая Россия».
На этом «активность» депутатов от «Единой России» не закончилась. Законодательное Собрание города Севастополя предложило  Государственной Думе внести изменения в действующий закон «О занятости населения в Российской Федерации». В текущей редакции закона предусматривается государственная помощь в поиске работы гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Речь идет о гарантиях со стороны государства молодежи в представлении им первого рабочего места. Севастопольские депутаты предложили увеличить возраст до 25 лет. Однако такое предложение на этот раз не понравилось не только единороссам, но и либерал-демократам. Таким образом, народные избранники продемонстрировали свое настоящее отношение к молодежи и их «заботу» о будущем страны. За поправку в закон проголосовали только депутаты КПРФ и «Справедливой России».
А за что же тогда голосуют депутаты от «Единой России?» Давайте посмотрим.
А голосуют они, например, за внесение изменения в действующий закон «Об отходах производства и потребления», который определяет основы обращения с бытовым и промышленным мусором в целях предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
И что же предлагает медведевское большинство? А предлагают они разрешить городам Федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю не применять положения данного закона. При этом плата за эту услугу будет взиматься как и раньше — в составе платы за содержание жилого помещения. Кроме этого, нормами закона и в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года вводится единый «Российский экологический оператор», то есть фактически вводится монополия на сбор и утилизацию отходов. Что это значит для нас с вами? В первую очередь то, что цена на данную услугу вырастет, по оценкам разных экспертов, в несколько раз – от 100 до 120 рублей, то есть в 4-6 раз. Кроме того, по всем рыночным законам отсутствие конкурентов неизбежно рождает падение качества – все равно потребителям некуда деться. По-моему «отличное» предложение от единороссов – вы платите нам еще больше, а мы похороним вас в свалках. Год экологии закончился, чего уж теперь церемониться. Несмотря на то, что фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не поддержали данный проект, кнопкодавов от едроссов вполне, естественно, оказалось достаточно…
Или, например, законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», внесенный правительством Медведева. Данный законопроект, по мнению его авторов, должен создать правовую базу для развития конкуренции и повышения качества оказываемых услуг населению за счет привлечения частных организаций. Звучит как будто красиво, но по факту суть ее простая: отдать социально значимые услуги на откуп частникам. Мало нам было «эффективных менеджеров» в производстве (сотни разоренных предприятий и уничтожение целых отраслей экономики), так мы их теперь пускаем в услуги, оказываемые физическим лицам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также и туризма. Катастрофические результаты не заставят себя долго ждать. Последние печальные события, произошедшие в городах Магнитогорске Челябинской области и Шахтах Ростовской области, − тому яркое подтверждение. Вместо государственной инспекции по содержанию и эксплуатации газового оборудования созданы частные конторы, оказывающие «услуги» в этой важнейшей области. Естественно, что, как и в предыдущих случаях, за этот законопроект голосуют исключительно единороссы.
Думаю, читатель, что этого небольшого обзора в сфере законодательных инициатив в самом верхнем эшелоне власти достаточно, чтобы больше не голосовать за кандидатов от «Единой России».

Изучил и обобщил
Андрей ШИЩЕНКО,
член Крымского рескома КПРФ