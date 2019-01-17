Эй, вы там, наверху!

Не успели мы отойти от «новогодних подарков» в лице депутатов партии «Единая Россия», представляющих большинство в Государственной Думе РФ (пенсионная реформа, повышение НДС и тарифов ЖКХ), как тут же народные избранники от этой политической силы приготовили для всех нас новые сюрпризы.
На этом «активность» депутатов от «Единой России» не закончилась. Законодательное Собрание города Севастополя предложило Государственной Думе внести изменения в действующий закон «О занятости населения в Российской Федерации». В текущей редакции закона предусматривается государственная помощь в поиске работы гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Речь идет о гарантиях со стороны государства молодежи в представлении им первого рабочего места. Севастопольские депутаты предложили увеличить возраст до 25 лет. Однако такое предложение на этот раз не понравилось не только единороссам, но и либерал-демократам. Таким образом, народные избранники продемонстрировали свое настоящее отношение к молодежи и их «заботу» о будущем страны. За поправку в закон проголосовали только депутаты КПРФ и «Справедливой России».
А за что же тогда голосуют депутаты от «Единой России?» Давайте посмотрим.
А голосуют они, например, за внесение изменения в действующий закон «Об отходах производства и потребления», который определяет основы обращения с бытовым и промышленным мусором в целях предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
И что же предлагает медведевское большинство? А предлагают они разрешить городам Федерального значения Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю не применять положения данного закона. При этом плата за эту услугу будет взиматься как и раньше — в составе платы за содержание жилого помещения. Кроме этого, нормами закона и в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года вводится единый «Российский экологический оператор», то есть фактически вводится монополия на сбор и утилизацию отходов. Что это значит для нас с вами? В первую очередь то, что цена на данную услугу вырастет, по оценкам разных экспертов, в несколько раз – от 100 до 120 рублей, то есть в 4-6 раз. Кроме того, по всем рыночным законам отсутствие конкурентов неизбежно рождает падение качества – все равно потребителям некуда деться. По-моему «отличное» предложение от единороссов – вы платите нам еще больше, а мы похороним вас в свалках. Год экологии закончился, чего уж теперь церемониться. Несмотря на то, что фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не поддержали данный проект, кнопкодавов от едроссов вполне, естественно, оказалось достаточно…
Или, например, законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», внесенный правительством Медведева. Данный законопроект, по мнению его авторов, должен создать правовую базу для развития конкуренции и повышения качества оказываемых услуг населению за счет привлечения частных организаций. Звучит как будто красиво, но по факту суть ее простая: отдать социально значимые услуги на откуп частникам. Мало нам было «эффективных менеджеров» в производстве (сотни разоренных предприятий и уничтожение целых отраслей экономики), так мы их теперь пускаем в услуги, оказываемые физическим лицам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также и туризма. Катастрофические результаты не заставят себя долго ждать. Последние печальные события, произошедшие в городах Магнитогорске Челябинской области и Шахтах Ростовской области, − тому яркое подтверждение. Вместо государственной инспекции по содержанию и эксплуатации газового оборудования созданы частные конторы, оказывающие «услуги» в этой важнейшей области. Естественно, что, как и в предыдущих случаях, за этот законопроект голосуют исключительно единороссы.
Думаю, читатель, что этого небольшого обзора в сфере законодательных инициатив в самом верхнем эшелоне власти достаточно, чтобы больше не голосовать за кандидатов от «Единой России».
Изучил и обобщил
Андрей ШИЩЕНКО,
член Крымского рескома КПРФ