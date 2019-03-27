«Освобождение» по-белогорски

Ветераны Белогорского района уже давно бьют тревогу. На окраине Белогорска на памятнике всем воинам отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта красуется надпись, порочащая память советских освободителей. Доска состоит из двух отдельных фрагментов.Первый фрагмент гласит: «Воинам отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта, освободившим Белогорск». Под этим фрагментом размещена вторая доска, исполненная в другом цвете и размере. Надпись гласит: «От немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года». Ветераны тысячу раз обращались к руководителям Белогорского района и города, чтобы заменить порочащую память надпись. Все кивают головой и ничего не делают. А уж, наверное, господа от «Единой России» Галина Перелович (глава районной администрации), Сергей Махонин (председатель районного совета), Александр Алексеенко (глава администрации города Белогорска), Станислав Крыжановский (председатель Белогорского городского совета) отчитались о том, что, мол, готовы к празднованию 75-й годовщины освобождения города и района от ненавистного врага.
Боль в душе и на сердце.
С неуважением к районным и городским властям Белогорья.
Виктор ПУГАЧ,
ветеран партии и труда