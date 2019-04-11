Женя Рязанов — школьник-герой

«Уже стемнело, а бой еще идет. На одном из участков нашей части враги лезли особо настойчиво. Тогда командование решило несколько перестроить боевые порядки, ударить по противнику с боков и решительной контратакой приостановить наступление врага. Бойцы начали обходить неприятеля. В окопе осталось только двое — Женя Рязанов и военфельдшер Белоус. Фашисты с остервенением стали обстреливать двух храбрецов, находящихся в окопе. Но в ответ гремели меткие выстрелы храбрецов. Ночью, обманув дозоры врага, Рязанов и Белоус благополучно обошли боевое охранение фашистов, пришли в расположение части.
Женя Рязанов, в самом деле, воспитанник нашей части. Ему только исполнилось 15 лет. Еще совсем мальчиком он попал в часть, где воспитывался, рос и учился в полковой школе. Женя приобрел специальность радиста и научился метко стрелять. Уже на фронте он ухитрялся находить время, чтобы изучить вождение автомобиля. Мать Жени работает в военной организации города Л. Недавно она прислала письмо комиссару части, в которой служил Женя. Она писала: «Я бесконечно благодарна Вам, товарищ Кириллов, что Вы в самые тяжелые минуты не забываете о моем сыне. Единственное, что я вам желаю, чтобы вы все вернулись домой с Победой. Сказать по правде, я беспокоюсь о Жене, он такой храбрый и всегда хочет настоять на своем. Сердечно Вас благодарю за все. Рязанова».
Комиссар прочел письмо Жене и сказал:
— Видишь, как мать о тебе беспокоится.
— Да все мамы одинаково беспокоятся, товарищ комиссар.
— То-то, что одинаково. А здесь под огонь не лезь. Жизнь беречь надо. Понятно?
— Понятно, товарищ комиссар. А в разведку Вы меня возьмете, товарищ комиссар?
— Нет.
— Не доверяете?
— Не доверяю. Угадал. Если из разведки не вернешься, как мы тут без тебя? Вот в чем дело.
Комиссар сказал улыбнувшись, похлопал Женю. А через несколько дней, выполняя боевое задание, Женя совершил подвиг, за что был награжден орденом Красной Звезды.
Пишу эту статью в Крыму, молодежи в пример.
Старший 3-й батареи 498 ГАП 156 дивизии Тимофей Кривошеев».
… Тимофей Иванович Кривошеев за бои в районе Турецкого вала осенью 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. После войны защитил диссертацию, работал доцентом Белгородского технологического института. Много раз бывал в Клепинино. Был членом Союза ветеранов войны 51-й Армии. Много помогал нашему музею.
Прошли годы. У нас в Клепинино был открыт музей 51-й Армии. Школе было присвоено имя 51-й Армии, а один из классов стал называться «Класс имени Жени Рязанова». Надеюсь, что Министерство образования, науки и молодежи решит вопрос о присвоении школе, где учился герой, «имени Жени Рязанова».
Мы запустили патриотическую работу в школах, которой славился Крым на весь Союз в 70—90 годах прошлого века.
Нельзя забывать о подвигах, нельзя оставлять героев в забвении.
Виктор ПОНОМАРЕНКО,
руководитель музея 51-й Армии