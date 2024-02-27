Встреча с ветераном

Феодосийские комсомольцы пригласили на свой кружок по истории особого гостя - первого секретаря республиканского комитета Коммунистической Партии Коммунисты России Турова Александра Владимировича.
На встрече он рассказал о том, как велась борьба с немецкой оккупацией во время Великой Отечественной войны, в частности, о событиях в Феодосии.
Туров Александр Владимирович рассказал о том, как наши предки сопротивлялись фашистским захватчикам, о героических подвигах жителей города, о том, как комсомольцы и пионеры принимали активное участие в подпольной борьбе.
В ходе своего выступления первый секретарь рескома КПКР Александр Владимирович Туров также рассказал о пионере Вите Коробкове , который несмотря на свой юный возраст проявил мужество и отвагу в борьбе против врага.
Такие мероприятия помогают комсомольцам и молодежи не забывать героическое прошлое своей страны, уважать и чтить память предков, которые не побоялись противостоять сильному врагу и доказали, что даже в самых тяжелых условиях можно найти силы для сопротивления.
Мы благодарим Александра Владимировича Турова за интересную и познавательную беседу и надеемся на дальнейшее сотрудничество в развитии патриотического воспитания молодежи.
Пресс-служба Феодосийского отделения ЛКСМ РФ