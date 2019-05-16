Кто мешает строить «Теремок»?

Традиционно, в конце мая, в дошкольных учреждениях проводят выпускные торжества, подготовка к которым уже идет полным ходом. С необычайным воодушевлением ждут выпускной дошкольники и их родители. А в Ивановском детском саду «Теремок» Нижнегорского района и коллектив учреждения, и местные жители с нетерпением ждут окончания капитального ремонта, который в детском саду начался весной 2017 года и должен был завершиться в конце осени того же года. Корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» в ходе рабочей поездки в Нижнегорский район встретились с заведующей МБДОУ Ивановский детский сад «Теремок» Верой Поликарповной Зуевой и попытались выяснить, с чем связано такое длительное ожидание сдачи объекта в эксплуатацию.
История «Теремка» известна нашим читателям (№45, статья «Кто поможет «Теремку?» от 10.11.2011 года), но все же вкратце напомним, что детский сад был построен в советское время, в 1979 году.
«Я пришла работать в детский сад воспитателем в 1984 году, — рассказывает Вера Поликарповна, — а с 1990 года стала заведующей. На тот момент наш детский сад посещало 260 детей, а это — 12 групп».
Очень тяжелый период в судьбе «Теремка» пришелся на постперестроечное время — в течение десяти лет учреждение стояло никому не нужное. Здание разворовали, развалили детскую площадку, забор. Остались только стены: ни окон, ни дверей.
С 2008 года по инициативе Веры Поликарповны Зуевой жители села Ивановка принялись восстанавливать «Теремок» своими силами. Начинали с нуля — не было ни мебели, ни литературы, ни пособий, ни игрушек. Каждый родитель приносил из дома все, что мог. Постепенно, благодаря общим усилиям, первый этаж сада принял нужный облик.
«Первую группу мы открыли в 2008 году, а через год — вторую, — продолжает Вера Поликарповна. — Из-за отсутствия отопления и пищеблока сад работал неполный день — только до обеда».
Нижнегорские коммунисты взяли шефство над «Теремком», всячески помогали воспитанникам дошкольного учреждения. Но для того, чтобы восстановить помещение полностью, нужны были немалые финансовые затраты. Вера Поликарповна неоднократно обращалась за помощью в сельский совет, на балансе которого находился детсад. Долгое время реальной помощи от местных властей не было. Но дело все же сдвинулось с мертвой точки — детский сад «Теремок» включили в программу капитального ремонта на 2015 год.
«Безусловно, эта новость нас всех порадовала, — говорит Вера Поликарповна. — Подготовили соответствующий проект, но после присоединения Крыма к России в 2014 году капремонт нашего детсада пришлось немного передвинуть по срокам — на 2017 год».
По словам Веры Поликарповны, 12 мая 2017 года в детском саду прошел выпускной, а уже 16 мая начались капитальные работы по пищеблоку. Кроме этих работ, в проект входили: замена отопительной системы, электропроводки, канализации, утепление фасадов здания, замена крыши, дверей и окон, благоустройство территории сада и другие виды работ. Завершиться капитальный ремонт должен был до 30 ноября 2017 года.
«С мая 2017-го и до конца года работы по капремонту велись активно, — рассказывает Вера Поликарповна, — а уже с начала 2018-го темп работы крайне снизился, на объекте постепенно стало все меньше появляться рабочих».
И такая ситуация продолжается уже полтора года. По словам Веры Поликарповны, все дело в недобросовестном генподрядчике.
КОНТРОЛЬ ЕСТЬ, А ТОЛКУ МАЛО
«К нам на объект за это время с официальными визитами неоднократно приезжали и глава республики, и председатель Госсовета Крыма, и министр образования, науки и молодежи РК, и многие другие представители органов республиканской власти, — продолжает заведующая садом. — И на всех официальных встречах присутствовал и генподрядчик, который каждый раз обещал выполнить работы во вновь установленный срок. Во время недавней встречи с Натальей Гончаровой он пообещал сдать объект 12 июня. Ждем с нетерпением этой даты».
Кстати, как рассказала Вера Поликарповна Зуева, строительство детского сада контролирует еще и куратор этого объекта — директор Прудовского аграрного техникума Советского района Александр Ечкалов, который ежедневно приезжает и смотрит, какой объем работы выполнен, сколько рабочих на объекте, а потом напрямую отчитывается крымскому министру образования.
«На сегодняшний день работы выполнены на 88 процентов, — отмечает заведующая садом. — До сих пор у нас не сделано противопожарное водоснабжение, не установлена пожарная сигнализация, не вся сантехника завезена, не сделаны до конца работы по внешней отделке, а также остаются незавершенными работы по благоустройству (нет трех теневых навесов, ограждений на двух площадках для детей младшего возраста, не везде установлен забор и еще ряд других существенных недоработок)».
Безусловно, и коллектив учреждения, и жители села ждут, что к началу нового учебного года детский сад «Теремок» распахнет свои двери для малышей. И, пройдясь вдоль детских площадок, заглянув в игровые и комнаты отдыха «Теремка», можно с уверенностью сказать, что дошколятам здесь будет очень комфортно и уютно. Современные игровые комплексы, установленные на детских площадках, мягкие и безопасные искусственные газоны, новые игрушки, мебель, яркие постельные комплекты и, конечно же, необходимые наборы канцтоваров для развивающих и творческих занятий — все это порадует маленьких жителей Нижнегорского района. Да и родители могут быть спокойны, потому как и пищеблок, и медицинский кабинет оснащены новым оборудованием, вдоль лестниц — специальные перила, на территории сада установлены двадцать камер видеонаблюдения.
«Наш детский сад рассчитан на 11 групп (202 ребенка) для деток от 0 до 6 лет, — уточняет Вера Поликарповна, — штат практически укомплектован, основу которого составляют добросовестные, ответственные и преданные делу сотрудники, работавшие еще до закрытия учреждения на ремонт».
Сама Вера Поликарповна Зуева, проработавшая в сфере дошкольного образования двадцать лет, и дня не представляет без работы.
«Моя работа — это моя жизнь», — улыбаясь говорит она.
И это правда, справедливый и честный человек, коммунист Вера Поликарповна целиком и полностью занимается своей работой.
По словам Веры Поликарповны, сегодня остается только ждать, что детский сад «Теремок» все же достроят. И к 1 сентября вместо строительных материалов здесь будет праздник с шарами и красной лентой.
P.S. Корреспонденты нашей газеты продолжат следить за ситуацией. Кроме того, хочется напомнить всем тем, кто бывал с неоднократными официальными визитами в Ивановском детском саду «Теремок», что в феврале этого года президент РФ в своем послании Федеральному собранию предложил ряд мер по поддержке семьи и материнства, в рамках которых четко обозначил, что «до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями». Министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая на совместном заседании Госдумы РФ и Госсовета Крыма, заявила, что «по Крыму запланировано построить 1200 мест в яслях, объем субсидий из федерального бюджета превысит 1,5 миллиарда рублей, поэтому данную задачу можем решить раньше». Так вот, если такими темпами, как на примере Ивановского детсада «Теремок», у нас в Крыму будут строить и ремонтировать дошкольные учреждения, то к 2021 году явно не успеют…
Алена ТАРАНЕНКО,
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