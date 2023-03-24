ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ: КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ КРЫМ

18 марта крымчане и вся наша страна отпраздновали 9-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым вместе с городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины, официально вошли в состав Российской Федерации. Политический обозреватель радио «Аврора» Федор Бирюков узнал у первого секретаря Комитета Крымского республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации Сергея Богатыренко, как сейчас живет Крым.
— Сергей, когда Крым
возвращался в родную гавань, были надежды, что соединение с Крымом станет сигналом
для политических элит России меняться, и что Крым сам станет своего рода
полигоном патриотической политики. Что там будет попытка, ну хотя бы
экспериментальная, создать совершенно другую политическую реальность нежели та,
которая присутствует на всей остальной территории России. Но, к сожалению,
после первых же выборов эти надежды рухнули. Как для вас после воссоединения,
что произошло? Ваши ожидания оправдались? Какие проблемы, на ваш взгляд, существует
уже и в Крыму?
— Первое, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, изменилось
именно внутреннее настроение крымчан. Было чувство, что мы возвращаемся назад в
СССР. Все думали, что мы сейчас вернемся именно в советскую Россию. Все были по
горло сыты украинским прошлым и украинизацией Крыма. Мы все ждали, что сейчас
будет глоток свежего воздуха. Он вроде бы был, а потом оказалось, что российский
капитализм еще более зубастый, его оскал еще более свирепый, чем украинский. Мы
потом прекрасно поняли, что попали не в Советский Союз, а в современную
капиталистическую, буржуазную Россию. Если вы спросите довольны ли крымчане или
нет — однозначно довольны, потому что Крым все 30 лет жил именно под лозунгом
«Севастополь-Крым-Россия».
Крымчане всю жизнь говорили на русском языке, всегда себя
ассоциировали с Россией, поэтому этот переход был максимально плавным и
безболезненным, как вы знаете, без единого выстрела, поэтому Крым пришел туда,
куда он, в принципе, и хотел.
Что касается политической ситуации, и Коммунистическая
партия Украины (КПУ), и КПРФ принимали непосредственное участие в подготовке
этого шага. Мы в политической действительности Крыма жили очень активно,
работали, но на первых же выборах мы получили практически полный ноль на всех
уровнях. Мы не прошли ни в крымский парламент не в севастопольский. Почему это
произошло?
Первое, конечно же то, что все ассоциировали переход Крыма
из Украины в Россию с Владимиром Путиным, нашим президентом, который
поддерживает партию власти. Мне кажется, многие проголосовали за партию «Единая
Россия», потому что она себя называет «партия президента». И плюс, мне кажется,
второй момент это то, что крымская власть хотела показать или, видимо, им дали
команду показать, что выборы после референдума должны подтвердить его результаты.
Как это сделать? Нужно показать высокую явку и высокую поддержку. Вот они там и
влупили чуть ли не 90 % за «Единую Россию», поэтому другие партии не прошли.
— Нам-то хорошо
известны методы «Единой России» по повышению собственных результатов. Они от
раза к разу все совершенствуются. Сейчас придуманы новые технологии, которые
позволяют уже трехдневное голосование и так далее. Но тогда у нас в России было
ощущение, что Крым просто зачистили под «Единую Россию». Не было ли у вас
ощущения, что из граждан, мятежных граждан, даже революционных граждан, которые
стремились обрести долгожданную родину, вы превратились в подданных?
— Я бы не сказал, что мы превратились в подданных, потому
что борьба коммунистической идеологии как была и до 2014 года, так и после она
продолжалась. То, что зачистка была проведена, вы абсолютно правы. У нас ни
одни выборы не проходят по старым правилам: как только приближаются выборы, тут
же меняются законы о выборах, которые улучшают на них работу партии власти и
ухудшают, усложняют ее нам. Например, когда на последних выборах
Государственную Думу голосовала Ялта, она показала уникальные способности
голосования на дому: более 600 человек за два с половиной-три часа. Во-первых,
непонятно, почему более 600 людей написали заявление о голосовании дома из
полутора-двух тысяч человек на избирательном участке. И во‑вторых, как за два-три часа они смогли
собрать 600 бюллетеней — это же меньше минуты на одного избирателя. Мы с вами
прекрасно понимаем, что даже физически это невозможно. Но избирательная
комиссия закрывает на это глаза и суды закрывают на это глаза.
— Помимо КПРФ,
наверное, неуютно себя чувствует и другие партии, которые не являются «Единой
Россией»? Нет ли попыток консолидироваться, выработать какой-то фронт борьбы с
бюрократией, ведь мы понимаем, что «Единая Россия» это не столько партия, сколько
огромный бюрократический аппарат.
— По моим ощущениям, как только подходят выборы, то у нас
все большинство политических сил начинает клевать не партию власти, а
коммунистов. Предвыборными лозунгами, программами, предложениями нам начинают
накидывать множество каких-то претензий. Поэтому, если мы хотим в этой жизни
что-то менять, то нам нужно консолидироваться и делать это под левой идеей. Так
получилось, что истории Компартии уже 100 лет. Это крупнейшая партия с огромным
опытом, которая опирается на научные труды Энгельса, Маркса, Ленина, Сталина.
Думаю, что мы действительно можем побеждать, и нам нужна максимальная
консолидация всего левого движения. Тем более, что победить на выборах можно
двумя способами: парламентским и революционным. Многие не хотят революции и
кровопролития. Я тоже с ними солидарен и готов идти на парламентские выборы,
чтобы решить все мирным путем. Но для того, чтобы победить, нам нужна прежде
всего массовость. Если бы люди собрались, пришли все на выборы и каждый бюллетень
использовали, то партии власти просто не осталось возможностей для фальсификаций.
Сейчас, в основном, это все происходит за счет тех бюллетеней, которые остались
незаполненными. Поэтому сегодня, я считаю, что консолидация общества, левых и
патриотических сил должна состояться под красными знаменами КПРФ.
— Может быть Крымская
весна была настоящая революцией? Не той, которую рисуют провластные технологии,
а революционное волеизъявление, когда на самом деле есть политическая воля, осознание
своих интересов, целей и нет той машины, под давлением которой сегодня
существует вот эта революция.
— В этом вопросе важно понимание, что Крымская весна – это,
прежде всего, результат многолетней, систематической политической борьбы
коммунистов по сближению с Россией и недопущению украинизации полуострова. Это
30 лет борьбы за умы и сердца. Начиная со Всекрымского референдума 20 января
1991 года о статусе Крыма, проведенного под руководством Коммунистической партии,
постоянной борьбы за государственный статус русского языка и сохранение русской
и советской истории, борьбы за бессрочное базирование Черноморского флота в
Севастополе и Крыму, блокировки проведений учений НАТО «Си-Бриз» и строительства
американской базы в Феодосии, недопущение попыток украинских националистов
провести в Крыму и Севастополе свои выездные шабаши. И, конечно же, проведение
народного референдума за вступление Украины в таможенный союз с Россией,
Белоруссией и Казахстаном. Весь этот путь крымские коммунисты прошли плечом к
плечу с фракцией КПРФ, во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым, который был ключевой
фигурой во многих решающих моментах и лично принимал участие в политических
событиях Крыма. Итогом этой работы стал Крымский референдум 16 марта 2014 года
и дальнейшее подписание Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным исторического
документа о вхождении Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года.
Этот документ раз и навсегда изменил судьбу всех жителей полуострова, дав
возможность жить в мире и процветании, уверенно двигаясь к светлому будущему
уже российского Крыма. Еще раз отмечу заслугу коммунистов и ветеранов партии,
которые на протяжении 30 лет вели эту борьбу практически в одиночку. Власть
только ставила палки в колеса и препятствовала по всем направлениям. Это сейчас
она тянет одеяло на себя, видимо, надеясь, что крымчане ничего не помнят.
Сегодня, спустя 9 лет, мы чувствуем, что настроение людей
меняется. Понадобился этот промежуток времени, чтобы народ на собственном
кармане, на отношении к нему власти понял, что справедливости как не было, так
и нет. Бывшие «регионалы» заботятся только о своих карманах. Людей не обманешь,
они прекрасно знают, кто действительно отстаивает их интересы. Сегодня борется
за справедливость только одна политическая сила в Крыму и по всей России– это
КПРФ. Сейчас начинается другой период, к нам в партию идет много людей не
только за поддержкой, но они и сами готовы нам помогать, готовы с нами работать
и вступать в партию. Поэтому считаю, что сейчас Крым перейдет на совершенно
новый уровень именно политического развития.
— Сергей, расскажите,
что за эти 9 лет властвования «Единой России» сделано в Крыму? В социальном плане,
что они подарили Крыму, что запустили, какие проекты?
— Смотрите, до присоединения в Крыму была «Партия регионов»
и сейчас крымская «Единая Россия» это та же «Партия регионов» в полном составе.
Причем они сидят в тех же кабинетах, занимают те же самые должности и посты, то
есть для них ничего абсолютно не изменилось. Я говорю о руководстве «Единой
России» в Крыму. И что самое интересное, это то, что они начали очень громко
кричать, что в Крыму все так плохо, дайте нам больше денег, у нас украинское
наследие. Подождите, а кому вы претензии предъявляете? К своему зеркалу что ли?
Вы 9 лет назад также возглавляли в Крыму власть, «Партию регионов», все это
творили, разрушали, а сейчас пришли и говорите, что это наши предшественники.
Да, действительно, в Крыму очень многое делается, есть
глобальные проекты: Крымский мост, аэропорт в Симферополе построили — огромное
здание, которое, правда, когда дождик майский полил, тут же его затопил два
раза подряд. Два раза крышу переделывали. Республиканскую больницу построили
огромную, современное оборудование — дождь пошел и первый этаж с подвалом
затопило. Есть другой момент: только ты отодвигаешься от трассы «Таврида» на
100 метров вглубь Крыма, а там разруха как была, так и есть. Нет
стратегического мышления на будущее. Да, Россия-матушка вкладывает огромные
средства в социальные программы, строятся детские сады, ФАП, но самое главное,
они не развивают промышленность, не развивают производство — то, что может потом
деньги в бюджет давать. Поэтому, как только финансирование Москвы уменьшится
хотя бы вдвое, Крым очень сильно просядет, и просто наступит огромный кризис.
Раньше как, советская власть делала все по уму — в начале
развивалось производство, строился завод, а потом уже вокруг завода на их
средства строили детские сады, поликлиники, и завод своими либо прямыми
вложениями, либо через бюджет финансировал это. А сейчас в бюджет не закладываются
деньги на производство. Главный единоросс Крыма говорит, что развитие
промышленности и всех заводов, это дело бизнеса, дело рынка, государство этим
заниматься не должно. При этом условия для бизнеса практически не создаются, а
цены на землю заоблачные. Обидно, что пытаются постоянно изобретать велосипед,
а велосипед не надо изобретать, нужно просто брать лучшее, что осталось от Советского
Союза. Весь мир взял лучшее: нашу систему образования, медицину, подготовку
инженеров, часть науки, а наши прикрылись антикоммунизмом, ненавидят все
социалистическое, советское, красное и оттолкнули от себя все самое лучшее.
— Как вы считаете
Компартия будет заниматься пересмотром приватизации, если придет к власти?
— Обязательно. Наш первый тезис во всех программах —
национализация. Но самый сложный момент — это донести до людей, в какой форме
она пройдет. Потому что каждый думает, что если у меня есть парикмахерская, то
коммунисты ее национализируют или маникюрный салон тоже заберут. Нет. Вот и
нужно людям это объяснять. А самое обидное, что Крым в 2014 году
национализировал практически все имущество. И оно даже некоторое время было в
собственности Республики, но затем каждая сессия Госсовета РК, с молчаливого
голосования большинства единороссов, практически все имущество Крыма продает с
аукциона: санатории, детские лагеря, базы отдыха, производства. Одна только
«Массандра» чего стоит! А продали ее за смешные деньги. Это то же самое, что
происходило в девяностых.
Самое главное, чтобы Крым развивался, нужно опираться на три
основных экономических столпа: промышленность, сельское хозяйство и
курортно-рекреационный комплекс. Крым — это курортный регион, это солнце, море,
уникальная растительность, которая создает лечебный воздух. Но нынешняя власть
не интересуется этим. Если им надо расширить свое пятно застройки, то
вырубаются реликтовые вековые кедры, которые еще в царские времена
высаживались… Все, что было сохранено и приумножено в советский период,
прихватывается или разрушается.
Напомню, что декретом Ленина Крым был превращен во всероссийскую
здравницу. Крым прошел очень многие этапы, он развивался и сохранялся. А
сейчас, считаю, с приходом партии «Единая Россия», многие направления
деградируют: они взяли и просто поменяли вроде два слова, заменили курорт на
туризм. Но это же не просто слово. Туризм — это приехал, в гостинице пожил,
вина попил, искупался, уехал. А курорт — это оздоровление, понимаете,
приезжаете со всей семьей отдохнуть, поправить здоровье, подлечиться. Курорт в
себя включает огромный пласт работников — не только сфера обслуживания, но и
медицинское направление и много чего еще. Поэтому, я думаю, что сейчас
Коммунистическая партия в Крыму сделает большие решительные шаги для того,
чтобы все-таки народу глаза открыть и чтобы народ на предстоящих выборах
все-таки в максимальном своем составе поддерживал именно красное, левое и
лево-патриотическое движение, возглавляемое КПРФ.
В Крыму в КПРФ есть люди, которые готовы взять
ответственность и работать. Самое главное, что есть у Коммунистической партии —
это огромный опыт, научные расчет и обоснование. У нас есть люди, которые
готовы всегда помочь, которые готовы подставить плечо, поделиться опытом. Яркие
примеры — это области, которые возглавляют коммунисты: Иркутск, Хакасия,
Новосибирск. Там, где коммунисты стоят у власти, везде показатели экономического
роста сразу идут вверх, потому что при любом принимаемом решении
губернатор-коммунист прежде всего задает себе вопрос, как мое решение повлияет
на благосостояние людей. А когда ты при каждом своем действии задаешь такой
вопрос, то потихонечку идет рост. А когда нынешние губернаторы, сидящие под
знаменами «Единой России», думают только как бы улучшить состояние своего
бизнеса, своих друзей и своей семьи, тогда экономические показатели улучшаются
только в их карманах. Экономика и экология Крыма сейчас, я считаю, под большой
угрозой. И угроза эта называется партия «Единая Россия». Поэтому коммунисты
готовы на всех уровнях не только бороться, говорить и заявлять, но и готовы
брать на себя ответственность, где надо руководить и работать.