Мнимая забота о ветеранах

Случилось чудо! В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне оставшимся в живых 10 тысячам военным пенсионерам наконец-то выплатят положенную им пенсию в размере 100 процентов!
Суть вопроса заключается в следующем.
С 2012 года для исчисления военных пенсий был введен понижающий коэффициент 0,54 «благодаря» которому военные пенсионеры стали получать 54 процента от своей заслуженной пенсии. Полные (100 процентов) военные пенсии оставили только военным прокурорам, судьям военной коллегии Верховного Суда РФ и военных судов, работникам военных следственных органов – наверное, они внесли больший вклад в защиту Родины и укрепление ее обороноспособности по сравнению с теми офицерами, которые на полигонах и в «горячих точках» несли свою ратную службу и воспитывали из молодых ребят-призывников настоящих защитников Отечества.
На данный момент понижающий коэффициент составляет 72,23 процента от заслуженной военной пенсии (недоплата около 10 тысяч рублей в месяц) и, если исходить из положений закона №309-ФЗ от 08.11.2011г., которым был введен этот коэффициент, полную военную пенсию военные пенсионеры смогут получить лишь через 14 лет!!!
В то же время, нет никаких гарантий ни со стороны Правительства, ни со стороны Госдумы РФ в том, что мы в очередной раз не услышим: «Денег нет, но вы держитесь!» Многие военные пенсионеры просто не доживут до того дня, когда смогут получить в полном объеме заслуженную ими пенсию.
Если Правительство РФ не в состоянии правильно распоряжаться народными средствами для обеспечения достойного уровня жизни своих граждан, пусть уходит в отставку и освободит место для тех, кто реально выполнит социальные обязательства государства перед своими пенсионерами.
Мы рады за наших ветеранов Великой Отечественной войны, но неужели и нам надо лишь к 90-летию получить заслуженное? Мы ведь не служили ни на 54, ни на 72 процента, а полностью посвящали свою жизнь делу защиты Родины и обеспечения ее безопасности. Каждый год более 200 тысяч военных пенсионеров уходят из жизни – а где их деньги? Почему лишь одна категория пенсионеров в России оказалась в таком положении? Может хватит уже «стойко переносить» тупость, чванство и хамство чиновников, которые даже представления не имеют об армейской службе? Пора заявить во всеуслышание о такой ситуации и исправить ее. Тем более, что пути ее решения есть.
Мы требуем отменить позорный «понижающий коэффициент» для всех военных пенсионеров и устранить вопиющую несправедливость, допущенную, в том числе, и депутатами Госдумы РФ, позволившими принять такой закон.
Как минимум два пути решения этого вопроса можем подсказать:
1. Введение прогрессивного налогообложения, что позволит дополнительно получать ежегодно в казну как минимум 3 миллиарда долларов, необходимых для осуществления выплаты в полном объеме военных пенсий всем военным пенсионерам.
2. Продажа акций госдолга США на сумму 120 миллиардов долларов, которыми владеет РФ, позволит на 40 лет вперед обеспечить гарантированные выплаты в полном объеме не только военным пенсионерам, но и сохранить на прежнем уровне пенсионный возраст для всех граждан РФ.
Хочется напомнить и еще об одном аспекте. Все ныне проходящие действительную военную службу военнослужащие со временем начинают задумываться о своей судьбе после завершения военной карьеры. И если они поймут каково реальное «нежное» и «трепетное» отношение к ветеранам — военным пенсионерам, возможно, через 10 лет никто и не захочет надевать офицерские погоны и брать на себя нелегкий ратный труд по защите Отечества.
Мы, военные пенсионеры, не требуем ничего сверхъестественного – мы хотим вернуть себе заслуженную нами военную пенсию в полном объеме и продолжать с гордостью и достоинством нести по жизни высокое звание защитника Отечества!
Вячеслав ЛИСИЧАНСКИЙ,
город Симферополь