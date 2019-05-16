Предприниматели Крыма объявляют тревогу

В последнее время все больше предпринимателей обращаются в Республиканский комитет КПРФ за помощью. Складывается такая ситуация, что не все предприниматели смогут пережить 2019 год. Миллионы представителей малого и среднего бизнеса по России и тысячи по Крыму в 2019 году могут лишиться собственного дела, а их семьи — средств к существованию!
Для того, чтобы предпринимателю начать использовать ККТ, он должен потратить на это как минимум тридцать тысяч рублей. Первое — это купить кассовый аппарат, который стоит от 18000 рублей, к нему необходимо купить фискальный накопитель и оплатить услугу онлайн-касса, которая стоит от 30000 тысяч рублей. Для нормальной работы аппарата необходимо провести интернет, за который тоже необходимо будет платить. И вот возникает вопрос: что должен продавать предприниматель, чтобы не заметить эти затраты в своей деятельности? В связи с этим в последнее время мы видим все большее количество закрытых торговых мест на рынках, а значит и сокращение предпринимателей, особенно в сельской местности.
Сегодня крупные сетевые предприятия и торговые центры вытесняют частный бизнес, предлагая тот же самый товар по завышенным ценам. Мелкие рынки, которые работают в сельской местности по принципу ярмарок один раз в неделю, в лучшем случае могут заработать копейки для выживания своего предприятия. А если каждый из них в июне из своего кармана должен будет достать еще 30 тысяч рублей и подарить их государству, то, думаю, большинство выберет для себя закрытие своего дела. Особенно актуальна эта тема на фоне принятия «Единой Россией» пенсионной реформы, которая заставила работать женщин предпенсионного возраста на пять лет дольше.
Мы помним, как премьер-министр обещал миллионы рабочих мест, но, судя по последним инициативам, у них получается все в точности до наоборот — вместо миллиона рабочих мест мы получаем миллионы безработных. Педагогов посылали в бизнес, а о каком бизнесе можно говорить, если действующая власть его сама же и гробит.
В 90-е годы правительство, уничтожив промышленные предприятия и выбросив людей на улицу, не оставило им выбора. Единственным средством выживания стала торговля, именно тогда и появилось понятие «челноки». Для многих это стало новой профессией по принуждению. Прошло двадцать лет. Партия власти показала свою полную несостоятельность. В наше время этих же людей лишают и этого единственного способа заработка. Хочу спросить у власти: что вы можете предложить безработным предпринимателям Крыма? Ответ очевиден – НИЧЕГО!
Посетив Центральный рынок и пообщавшись с предпринимателями, я увидел большое количество закрытых ларьков, разочарование и чувство безысходности хозяев торговых точек, которые озабочены только одним важным вопросом: есть ли выход из сложившейся ситуации? Ответ на этот вопрос дает само время – пока у власти находится партия жуликов и воров, лоббирующая интересы крупного бизнеса и принимающая антинародные законы в угоду своего крупного бизнеса, – изменений не жди! Коммунисты понимают, что единственный путь по спасению предпринимателей Республики Крым лежит через изгнание «единороссов» из законодательного органа – Государственного Совета, как не способных отстаивать и защищать интересы крымчан. Поэтому КПРФ идет на выборы 2019 года с призывом «Не единого голоса «Единой России» — партии пенсионного геноцида».
Мною было направлено обращение по данной проблеме в Государственную Думу Российской Федерации. Сегодня только КПРФ является партией, защищающей интересы трудового народа. Будьте с нами!
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ