«Украинское наследие» Верхоречьям

Корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» посетили село Верхоречье Бахчисарайского района. Поводом для поездки стали многочисленные жалобы местных жителей на главу Верхореченского сельского поселения Валентину Викторовну Акишеву, которая построила себе государство в государстве и правит им вот уже 15 лет. Журналисты встретились с местной активисткой, помощником депутата Верхореченского сельского поселения Светланой Алексеевной Дмитрашко, которая рассказала суть претензий к главе сельского поселения.
«За эти 15 лет в нашем поселении отсутствует всяческая работа с населением, – говорит Светлана Алексеевна, – местные депутаты не проводят встречи с населением. В 2017 году жители поселения собрали 300 подписей с требованием провести сход граждан и заслушать отчет органа местного самоуправления о проделанной работе и об использовании денежных средств, но депутаты распорядились по-своему: раздробили собрание по селам, на которые никто практически не пришел, потому что все ожидали отчета по всему поселению, а не разборки местного характера. И сегодня наше поселение фактически разделено на две группы: первая группа – это люди, позиция которых – за открытость и гласность во власти, а также за то, чтобы вопросы, касающиеся жителей поселения, решались, в том числе, с участием самих жителей, и вторая группа – местные депутаты-единороссы, которые считают, что все вопросы должны решаться за закрытой дверью в сельсовете».
«В течение 15-летнего правления Акишевой мы ни к чему хорошему не пришли, – продолжает Светлана Дмитрашко. – По-прежнему не решена проблема с водой, которая подается из Загорского водохранилища без соответствующей очистки. Вода грязная, она не пригодна для питья. Вместе с водой к нам в дома попадают ракушки и лягушки. Эта проблема существует уже долгое время. Еще в 2007 году нам обещали, что будут установлены фильтр и регулятор давления – ничего этого нет. Деньги выделяли и при Украине, и при России. Судя по всему, выделенные средства не дошли до назначения. Сегодня в многоквартирных домах стоят фильтры грубой очистки, но этого все равно недостаточно. Наш старый и изношенный водопровод качественно не ремонтируется. Видимо, местные власти ждут, когда он окончательно выйдет из строя, чтобы потратить как можно больше государственных средств на строительство нового. Остро стоит вопрос благоустройства сел Баштановки, Кудрино, Машино, Синапного и Верхоречье. А если зайти в здание сельского совета, становится понятно, куда уходят бюджетные деньги: дорогая мебель, ремонт в современном стиле, новая оргтехника и так далее».
Как помощник депутата, Светлана Алексеевна считает, что руководитель МУП «Верхоречье» не соответствует занимаемой должности.
«Предприятием должен руководить человек с инженерным образованием, но никак не с дипломом политолога, – говорит активистка. – За четыре года местные жители страдают от того, что воду отключают без предупреждения, подвоза воды нет, и жители многоквартирных домов вынуждены набирать воду из речки и носить на 4 этаж, что для пожилых людей становится настоящим испытанием. Графики подачи воды не организованы, а это – компетенция органов самоуправления».
«Я являюсь председателем кооператива «Жемчужина» в селе Баштановке, – продолжает Светлана Дмитрашко. – На сегодняшний день есть документы, подтверждающие тот факт, что глава администрации Акишева у жителей села Баштановки незаконно отобрала и оформила в муниципальную собственность водопровод, который был отремонтирован в рамках программы развития ООН в Крыму в период с 2007 по 2009 годы. В строительстве приняли долевое участие и местные жители. Но водопровод был передан в МУП «Верхоречье». Прежде, чем это сделать, власть должна была спросить мнение людей. Протокола о том, что люди передали полномочия МУПу, не существует. И Акишева в своих письмах это подтверждает. Жители объединились и стали отстаивать, чтобы водопровод был передан в потребительский кооператив «Жемчужина». Мне, как одному из инициаторов, отрезали воду. Но, к счастью, я доказала в суде, что это было сделано незаконно со стороны МУПа «Верхоречье». Два письма-обращения с подписями более 50 процентов жителей села Баштановки с просьбой о передаче водопровода в кооператив «Жемчужина» находятся в сельсовете. Депутат Назаренко пообещал, что водопровод нам передадут. Но вот уже как второй год молчания и бездействия».
По словам Светланы Алексеевны, люди возмущены баснословными тарифами на воду, которые установил МУП «Верхоречье» в селах Предущельное, Машино, Кудрино, ведь вода подается без какой-либо очистки. По итогам обращения Светланы Дмитрашко в прокуратуру, МУПу вынесли административное наказание в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей за деятельность в сфере водоснабжения без лицензии.
Как председатель ТСН «Наш дом», Светлана Алексеевна Дмитрашко крайне возмущена отношением администрации Верхореченского сельского совета и председателя сельского совета Валентины Акишевой к проблемам многоквартирных домов по улице Садовая №3-8 села Верхоречье. В 2014 году за федеральные деньги был произведен капитальный ремонт кровли домов № 3 и 4 за 2 миллиона рублей. Заказчиком выступил Верхореченский сельский совет. После ремонта крыша течет.
ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
«С первого дня работы депутатского корпуса Верхореченского сельского поселения мы не знаем, когда проходят сессии, что на них обсуждают, – рассказывает Светлана Алексеевна. – Даже повестку рассылают не всем депутатам. Многие люди пытались попасть на заседание сессии и выступить. Для этого подавали заявление в сельсовет с просьбой выступить, но слова так и не дали. Были случаи, когда нашим жителям удавалось принять участие в заседании рабочих комиссий, но перед началом работы депутаты демонстративно вставали и уходили из зала заседания и проводили заседание в закрытом кабинете Валентины Акишевой».
«Это – оскорбление людей, – возмущенно продолжает активистка. – Разделение жителей на наших и не наших становится все больше очевидным. Проблемы не только не решаются, но и усугубляются с каждым годом. А в имуществе наших депутатов – огромное количество земельных участков, каждый год появляются новые машины. На наши вопросы, откуда это «добро», нам отвечают, что мы – нищеброды и не умеем работать и зарабатывать. С уверенностью можно сказать, что за пять лет Верхореченские депутаты- единороссы не выполнили своих обещаний, слуги народа работают только для себя, этим депутатам больше нет доверия».
Маргарита РЕБРОВА,
фото Эльвиры ЧЕЧУЛИНОЙ