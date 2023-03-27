55 лет назад, 27 марта 1968 г. трагически погиб ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН (9.03.1934 - 27.03.1968), советский лётчик - космонавт, коммунист, Герой Советского Союза, первый человек Земли, совершивший полёт в космос Легендарный первый полёт человека в космос, осуществлённый 12 апреля 1961 года, великое событие не только для СССР, но и для всего мира. В этом раунде космической гонки СССР безоговорочно опередил своего главного конкурента - США.
Данный полёт, совершённый советским офицером, коммунистом
Юрием Алексеевичем Гагариным, безусловно, открыл новую эпоху - эпоху освоения
человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических
просторов. Союз Советских Социалистических Республик до его предательского
разрушения являлся флагманом мирового научно-технического прогресса,
использовал свой интеллектуальный и технический потенциал в интересах
человечества, чем очень озлобил и до сих пор раздражает западные страны.
«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в
космос, будучи одиночкой? Это слава нашего советского народа!» (Юрий Алексеевич
Гагарин, 1961 г.).
В сердце каждого человека, который чтит историю своей Родины
и, искренне любящего её, всегда будет жива память о подвиге простого русского
парня, настоящего советского офицера и коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина!!! Вечная
и светлая память ему!!!
Командующий Восточным Военным округом ССО,
Председатель КС ПРО «Союз советских офицеров»
России, полковник ССО, член ЦС МССО,
член МОО ССО России, член Исполкома ДПА,
Председатель КС ПКО ООД «ВСД «Русский Лад» В.В. Гришуков