Юрий КАРПЕНКО: «Бахчисараю и району нужна перезагрузка власти»

Юрий Алексеевич Карпенко получил широкую известность среди жителей города Бахчисарая благодаря своей активной гражданской позиции и интересной биографии. Он — коренной крымчанин, служил в пограничных войсках КГБ СССР (г. Брест), за усердие и умелые действия в защите государственной границы был награжден знаками отличия «Отличник погранвойск» 1 и 2 степени, удостоен звания «Мастер спорта СССР», получил два высших образования, владеет навыками государственного управления, имеет опыт работы депутатом в городском совете.
Юрий Алексеевич переживает за развитие города Бахчисарая и района. В числе главных проблем он отмечает, что из-за тотальной безработицы молодежь покидает свою малую родину. Много талантливых ребят едут в крымскую столицу или на материк в поисках достойной работы, зарплаты, возможностей реализовать свои цели и мечты.
— Юрий Алексеевич, почему город Бахчисарай непривлекателен для жизни молодежи?
— В первую очередь потому, что нет работы и доступного жилья. В годы украинской «незалежности» было построено пять многоквартирных домов. Как оказалось, это жилье предназначалось только для семей из категории репрессированных народов. А как быть остальным жителям города? Не создавать семьи, не рожать детей?.. После воссоединения Крыма с Россией ситуация не улучшилась. По-прежнему не ведется строительство жилья, а аренда жилой площади по стоимости — на уровне столичных цен. Нет развития социальной инфраструктуры: город нуждается в открытии новых школ и, конечно же, детских садов. В последние годы наметилась такая тенденция — люди пенсионного возраста, если есть возможность, уезжают жить в село, а жилье в городе оставляют своим детям, чтобы дать им возможность хоть как-то наладить свою жизнь.
— Есть ли условия для проживания в районе: тепло, вода, электроснабжение?
— Не везде. Вот, к примеру, у нас в районе есть садовое товарищество «Энтузиаст», которое расположено в двух километрах от села Викторовки (Ароматненское сельское поселение). Первые жители в «Энтузиасте» появились еще в начале 80-х годов прошлого века. Несмотря на это, там до сих пор не проведены ни газ, ни вода. Дороги в ужасном состоянии. Товарищество насчитывает около двух тысяч участков, и живут здесь, в основном, пенсионеры, люди преклонного возраста. Некоторые жители пользуются либо баллонным газом, либо используют печное отопление. Вода проходит рядом с жилым массивом. Несколько лет директор товарищества собирала у местных жителей средства на то, чтобы провести водопровод. Но в итоге — ни денег, ни водопровода. На дворе XXI век, а воды нет! Люди, брошенные на произвол, записали видеообращение к президенту Российской Федерации с просьбой помочь в решении наболевшей проблемы. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Бахчисарайский район — один из самых уникальных регионов Крыма: большую часть территории занимают горы, а на северо-западе район имеет выход к морю. Местные курортные села — Угловое и Песчаное — популярны среди местного населения?
— Местные курортные села пользовались бы популярностью, если бы они были доступными для общего пользования. Многие пляжи огорожены заборами и принадлежат частным пансионатам, что, на мой взгляд, идет вразрез с общей политикой государства.
ВЕРХОВОД НАВЕРХОВОДИЛ
— Юрий Алексеевич, в советское время в Бахчисарайском районе на высоком уровне было развито сельское хозяйство: садоводство, виноградарство, овощеводство, занимались выращиванием эфиромасличных культур, табака, а также животноводством. Что сегодня выращивают в Вашем районе?
— Есть и сады, и виноградники, и эфиромасличные культуры, но все это выращивается в очень мизерных объемах. У нас нет в районе перерабатывающих комплексов. Часть урожая продают, часть остается гнить на полях. Прошлой зимой проходил мимо одного яблочного сада и ужаснулся — на земле лежал настоящий ковер из яблок. Был бы в районе сокоэкстрактный завод — можно было переработать. Но, увы, все это осталось в прошлом.
— Справляются ли сегодня городские и районные власти с теми вызовами, которые предъявляет им настоящая действительность?
— Скорее всего, нет. Большинство из них заняты набиванием своих карманов. Все хорошо помнят, как два года назад разразился коррупционный скандал, в центре которого оказалось руководство Бахчисарая. Местные чиновники попытались «распилить» 300 миллионов бюджетных средств, которые были выделены на развитие Бахчисарая после визита в город президента Российской Федерации. Благодаря скрытым видеокамерам, установленным в кабинете экс-главы администрации города Владимира Верховода, деньги не ушли в карманы чиновников. В объектив видеокамер попал и экс-председатель Бахчисарайского городского совета Юрий Гуляев. Так как эта история получила общественный резонанс — как говорится, шила в мешке не утаишь, — чиновники лишились своих кресел. Но вот как им удалось избежать уголовного наказания, по сей день вызывает у многих недоумение. После Верховода пост главы занял Игорь Белецкий, который проработал полгода и тоже был снят с должности. Его заменили Александром Тряновым, который с горожанами ведет себя по-хамски. Многие жители Бахчисарая, побывав у него на приеме, вызывали скорую помощь. А еще за пять лет пребывания Крыма в составе России наши депутаты обзавелись кто-то земельным участком, кто-то новой машиной, кто-то открыл магазин. И только простые жители Бахчисарая и района продолжают в одиночку бороться со своими проблемами и не находят поддержки от местных властей. Городу Бахчисараю и району нужна перезагрузка власти: в сентябре в городскую и районную администрацию должны прийти люди, которые готовы работать для людей, отстаивать их интересы и сделать город и район привлекательными и комфортными для проживания. И такие люди есть, они представляют Коммунистическую партию Российской Федерации.
— Юрий Алексеевич, спасибо за беседу, успехов Вам!
Беседовала Алена ТАРАНЕНКО